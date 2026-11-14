ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେପିର ‘ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ, ଅରାଜକତା ହଟାଅ’ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ
ସାମିଲ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ଶହ ଶହ କର୍ମୀ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : November 14, 2026 at 10:30 PM IST
BJP SAVE DEMOCRACY RALLY, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାଣୀବିହାର ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିବା ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ଶହ ଶହ କର୍ମୀ ।
ମୋଦି ସରକାରରେ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ସହିତ ଦେଶରେ ଗରିବି ହ୍ରାସ ପାଉଛି । ଯାହାକୁ କିଛି ବାହ୍ୟ ଶକ୍ତି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସ ଓ କେତେକ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦେଶର ଏହି ପ୍ରଗତିକୁ ସହି ନପାରି ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଏହାର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧିଙ୍କ ଭୂମିକା ଓ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂପୃକ୍ତି ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରହିତ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷତିକାରକ । ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ବିଦେଶୀ ବିଭାଜନକାରୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଇସାରାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏସ୍ଆଇଆର୍କୁ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅପପ୍ରଚାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅମୂଳକ, ଅଯୌକ୍ତିକ ଏବଂ ଭ୍ରମାତ୍ମକ । ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଠିକଣା ବଦଳାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ବେଆଇନ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ଓ ଜାଲ୍ ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିଜର ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ବିରୋଧରେ ଅପପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି । କ୍ଷମତା ହରାଇବାର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦେଶରେ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ‘ରିଜିମ୍ ଚେଞ୍ଜ’ର କଥା କହୁଛନ୍ତି । ଦେଶର ୧୪୦ କୋଟି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ନ ରଖି ନାଗରିକତା ନଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ । ସୁରକ୍ଷିତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ।
ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସମ୍ବିଧାନ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ “ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଂଚାଅ, ଅରାଜକତା ହଟାଅ” ଅଭିଯାନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଦଯାତ୍ରାକୁ ଅଭୁତପୂର୍ବ ଜନସମର୍ଥନ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ମିଳୁଛି । ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା, ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟର ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେବା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ରାଲିରେ ସାମିଲ ହେବା ଭଳି ଘଟଣା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମଦୂରତ୍ୱ ନାରାର ମିଛ ନାଟକର ଅସଲ ଚରିତ୍ରକୁ ଆଜି ପଦାରେ ପକାଇଛି ।
ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ, ଅସ୍ମିତା ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦର ସପକ୍ଷରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସର୍ବଦା ଠିଆ ହୋଇଥିବାର ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି । “ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଅ, ଅରାଜକତା ହଟାଅ” ସ୍ଲୋଗାନକୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ପ୍ରତିଟି ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦେଶର ବିକାଶ ଯାତ୍ରା ଅହରହ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅରାଜକତାବାଦୀଙ୍କ ସମସ୍ତ କୁଚକ୍ରାନ୍ତକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଳପୋଛ କରି ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂହ ଚୈାହ୍ୱାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ; ଦେଶର ସେନା, ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡିକୁ ମିଛଟାରେ ବଦନାମ କରିବା ଭଳି ହୀନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଓ ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ତତ୍ୱ ସହ ହାତ ମିଳାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଦେଶବାସୀ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ; କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ ଜିତୁଛି ସେଠାରେ ଇଭିଏମ୍ ଓ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଠିକ୍ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ, ବିଜେପି ଜିତିଲେ ଭୋଟ୍ ଚୋରି ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବା ସେମାନଙ୍କ ଦୋମୁହାଁ ନୀତିର ପରିଚୟ । ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ନିର୍ବାଚନୀ ପରାଜୟ ଓ ରାଜନୈତିକ ଦେବାଳିଆପଣକୁ ହଜମ କରିନପାରି କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ହତାସ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି । କଂଗ୍ରେସର ନିରାଶାଭାବ ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି । ନିଜର ବିଫଳତା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସଂସଦ ଠାରୁ ସଡ଼କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ‘ଭୋଟ୍ ଚୋରି’ର ମିଥ୍ୟା ନାଟକ ରଚୁଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: 'ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତାରେ କଂଗ୍ରେସ ହତାସ ହୋଇ ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି'- ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: କଂଗ୍ରେସର ଅରାଜକତା ଓ ପ୍ରତିକୂଳ ମାନସିକତାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କଲେ ସାଂସଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେପିର ବିଶାଳ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚାଓ ଶୋଭାଯାତ୍ରା: କଂଗ୍ରେସକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର