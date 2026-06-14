ETV Bharat / state

ଦୁଇ ବର୍ଷର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବିଜେପି

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ନେଇ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପ ଉତ୍ସାହିତ। ରିପୋର୍ଟ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ

BJP President manmohan samal
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 14, 2026 at 10:15 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦୁଇ ବର୍ଷର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବିଜେପି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ନେଇ ବିଜେପି କ୍ୟାମ୍ପ ଉତ୍ସାହିତ। ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ଆୟୋଜିତ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଉଦବୋଧନ ଦେବେ ମୋଦି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ସେପଟେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୁରଣ ହୋଇଛି।

ଦୁଇ ବର୍ଷର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବିଜେପି (ETV Bharat Odisha)

ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି‘‘ଏହି ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା କହିଥିଲୁ ତାକୁ ପୁରା କରିଛୁ। ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଯେଉଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି ବିଜେପି ସରକାର ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୁରା କରିବେ। ଦୁଇ ବର୍ଷର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ବିଜେପି’’।

ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ

2027ରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ । ରାଜ୍ୟରେ ଶାସକ ଦଳ ସହିତ ଦୁଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସଜବାଜ ହେଲେଣି । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ ଚିଠି କରିସାରିଛି । ୱାର୍ଡମେମ୍ବର, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷଣ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇ ଦଳ ମିଳିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ । ତେଣୁ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ଦୁଇ ଦଳ ଏକାଠି ହୋଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଚେକ୍ ଦେଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଚିତ୍ର ବଦଳିଛି । ଅନ୍ତ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ବିଜେଡି ଭାଗ ଭାଗ ହୋଇଛି । ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ବିଜୁ ଲିଗାସୀ ଦ୍ୱାହି ଦେଇ ବିଜେଡ଼ିରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇଛନ୍ତି ।

ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ସମୀକରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି । ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ଏକ ବୈଠକ ଡ଼କାଇଥିଲେ । ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବୁଲିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । କିନ୍ତୁ ଶାସକ ଦଳ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କେମିତି ସଫଳ ହେବ ସେନେଇ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି । ନିକଟରେ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାରୀ ,ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ ନେଇ ବଡ ବୈଠକ ବସିଥିଲା । ଏହା ସହିତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଶିବିର ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଏଣୁ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଯୋଜନା; କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ୫ କେଜି ଚାଉଳ, ବର୍ଷକୁ ୮,୮୧୩ କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ: ରାଇରଙ୍ଗପୁରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଲେ ସମୀକ୍ଷା

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

MANMOHAN SAMAL ON TWO YEARS GOVT
ODISHA BJP ELECTION PLAN
ODISHA BJP ON PANCHAYAT ELECTION
ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ମନମୋହନ ସାମଲ
PANCHAYAT ELECTION BJP

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.