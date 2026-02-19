'ଧାନ କିଣାରେ ଯିଏ ବିଭ୍ରାଟ କରିବ, କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ହେବ'- ମନମୋହନ
ବିରୋଧୀ ବିଧାନସଭାରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥ ଓ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି l ଧାନ କିଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ l
Published : February 19, 2026 at 11:21 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର:ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପର୍ୟ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଅଛି ତାହା କିଣାଯିବ।ଧାନ କିଣିବା ଦାୟିତ୍ବ ସରକାରଙ୍କର।ଚାଷୀର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ ସଙ୍କଳ୍ପବଧ। ବିରୋଧି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ କନଫ୍ୟୁଜନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଧାନ କିଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । ବିଧାନସଭାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା, ଆଲୋଚନା ହେଉ ତାର ଜବାବ ମୋହନ ସରକାର ଦେବେ । ବିରୋଧୀ ବିଧାନସଭାରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥ ଓ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି l ଧାନ କିଣାରେ ଯିଏ ବିଭ୍ରାଟ କରିବ, ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ l
ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ ଅଛି, ତାହା କିଣାଯିବ । ଧାନ କିଣିବା ଦାୟିତ୍ବ ସରକାରଙ୍କର । ଚାଷୀର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ । ବିଜେପି ସରକାର ଏହାକୁ ନେଇ ସଙ୍କଳ୍ପବଦ୍ଧ । ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ କନଫ୍ୟୁଜନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭାରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ କହି ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥ ଓ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି । ଅମୃତ ହାଣ୍ଡିରେ ବିଶ ପକେଇବକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ।
ଧାନ କିଣାରେ ୧୯ ନମ୍ବରରୁ ୨ ନମ୍ବରରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ । Agriculture Today ପକ୍ଷରୁ ଆମକୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି । ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ହଜମ କରି ପାରୁ ନାହାନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ବିଜେପି ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତା ମଣ୍ଡି ବୁଲି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାରରେ ନଥିବା ସମୟରେ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି ନହେବା ସହ ଉଚିତ୍ ମୂଲ୍ୟ, ଚାଷୀର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇଁ ଦାବୀ କରିଥିଲୁ । ବିଜେପି ସରକାର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସର ଲୋକ, ନେତା ଓ ନେତୃତ୍ଵ ଆମ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ର ନେଇକି ପଢନ୍ତୁ । ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅପଚେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ । ବିଧାନସଭାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହେଉ ତାର ଜବାବ ମୋହନ ସରକାର ଦେବେ ।
ଗତ ବର୍ଷ ୨୭ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଧାନ ଆମେ କିଣିଛୁ । ୨୦୨୫-୨୬ ରବି ଖରୀଫ ଋତୁରେ ପାଖାପାଖି ୬୨ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ ଆମେ କିଣିଛୁ । ବିରୋଧୀ ଏହାକୁ ସହି ପାରୁନି । ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଧାନ ଆମେ କିଣୁଛୁ । ଦରକାର ହେଲେ ଆହୁରି ଟୋକନ ଦିଆଯିବ । ବିଧାନସଭାକୁ ଅଚଳ କରି ଯେଉଁ ଇସୁ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ୍ଷମା କରିବେନି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଚାଷୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂପିଲା ଗୃହ; ବିଧାନସଭା ସଚିବଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଧାନ ଢାଳି ପ୍ରତିବାଦ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଧାନ କିଣା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେପି-ବିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ: ଅତ୍ୟଧିକ ଚାଷର ଦ୍ବାହିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେଡିର କଟାକ୍ଷ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର