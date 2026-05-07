'ହିଂସା ରାଜନୀତିରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଯିଏ ହିଂସା କରେ ତାର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ସମାପ୍ତ ଘଟେ'- ମନମୋହନ ସାମଲ
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଜିତିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ସଙ୍ଖୁଆ
Published : May 7, 2026 at 9:29 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଦିନକୁ ଦିନ ଅଶାନ୍ତ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ । ସେଠାରେ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡିଛି ସୁନାର ବାଂଲା । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ। 'ହିଂସା ରାଜନୀତିରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ଯିଏ ହିଂସା କରେ ତାର ଅବକ୍ଷୟ ଘଟେ, ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟରର ସମାପ୍ତ ଘଟେ' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଜିତିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଯାଇଛି । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ହିଂସା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । କେଉଁଠି ମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଏବଂ କେଉଁଠି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି । ଏବେସୁଦ୍ଧା ଘଟଣାରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଦୁଇ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଜେପି ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ PA ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଏବେ ଯାଏଁ ଥମିନାହିଁ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି । ତେବେ ମୁଖ୍ୟ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଏବେ ବି ଫେରାର ରହିଛି ।
ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବିଜେପି ନେତା ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହକାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥଙ୍କୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣା ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟମଗ୍ରାମ ସ୍ଥିତ ଡୋହରିଆ ମୋଡ଼ରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି । ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ବାଇକରେ ଆସିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ସେମାନେ ଏକାଧିକ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଗୁଳି ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଛାତିରେ ବାଜିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ଆକ୍ରମଣରେ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ବୁଦ୍ଧଦେବ ବେରା ଆହତ ହୋଇ କୋଲକତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ରଥ ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଥିଲେ । ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ । ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତା ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି । ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନେଇ କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏହାକୁ ନେଇ କହିଛନ୍ତି,"ହିଂସା ରାଜନୀତିରେ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ । ଇତିହାସରେ ଅଛି, ଯିଏ ହିଂସା କରେ ତାର ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର ସମାପ୍ତ ଘଟେ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଟିଏମସି ନେତାମାନେ ନିରାଶ ଏବଂ ହତାଶ ହୋଇ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ବାସ ନାହିଁ । ବିଶ୍ବାସ ଥିଲେ ସେମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ରହିଥାନ୍ତେ । ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ଓ ଜିତିବା ଲାଗିରହିଛି । ବିଜେପି ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଛି ଏବଂ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସିଛୁ କେହି ବସି ନଥିବେ । ହାରିବା ଓ ଜିତିବା ମାନସିକତା ବନିବା ଦରକାର ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଗାଡି ଅଟକାଇ ଗୁଳି କରିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ- ଅଶାନ୍ତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ଜାଳିଲେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଟିଏମସି ଅଫିସ, ସମ୍ପୃକ୍ତି ମନା କଲା ବିଜେପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର