ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ; ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପାଖ୍ୟାନ କହି ବିଜେଡିକୁ ଉପାସନାଙ୍କ କଟାକ୍ଷ
କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜିନୀ ତରାଇ ଓ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଜୟ ତରାଇଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ।
Published : February 9, 2026 at 8:50 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ । କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜିନୀ ତରାଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଜୟ ତରାଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି । ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମମତା ପାତ୍ର ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ଵାଗତ । ଆପଣମାନେ ଉଚିତ୍ ସମୟରେ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଉପରେ 19 ମାସ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଛି । ସରକାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହିଥିଲୁ, ସବୁ ପ୍ରତିଶୁତି ପୂରଣ କରାଯାଉଛି । ପରସ୍ପରକୁ ନେଇ ଚାଲିବା । ଦଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ । ଗୋଟିଏ ମନ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟରେ କାମ କରିବା ।"
"ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳ ମଜବୁତ୍ ହେବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା । ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା । ସେହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କାମ କରିବା," ପାଇଁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ଵାନ ଦେଲେ ମନମୋହନ ।
ସେପଟେ ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମାଙ୍କଡ ଉପାଖ୍ୟାନ l ନାଁ ନ ନେଇ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ଏବଂ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଉପାସନା l କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ତେରଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି l "ବିଜେପିର ଯେମିତି ମିଶ୍ରଣ ଚାଲୁ ରହିଛି, ବିଜେଡିର ସେମିତି ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଥିବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପାସନା l
ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଭଳିଆ ଆଗେଇ ଯାଉଛୁ । ଆଉ ଅଟକିବୁ ନାହିଁ । ଏଇଟା ଥିଲା ଟ୍ରେଲର ପୁରା ଫିଲ୍ମ ବାକି ଅଛି । ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସରୋଜିନୀ ତରାଇ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଜୟ ତରାଇଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।"
ବିଜେଡିରେ ସସପେଣ୍ଡ ବହିଷ୍କାର କରି କରି ସେ ଦଳରେ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମାତ୍ର ତିନି ଜଣ ରହିବେ । ଜଣେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଉ ଜଣେ ଉପକୁଳିଆ ନେତା ଅଛନ୍ତି । ଆଉ ନିଜେ ବିଜେଡିର ମୁଖିଆ । ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ତିନିଟି ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ସେମାନେ ଖରାପ ଦେଖୁ ନଥିଲେ, କହୁ ନ ଥିଲେ, ଖରାପ ଶୁଣୁ ନ ଥିଲେ । ସେହିଭଳି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଭଲ ଦେଖିବ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭଲ ଶୁଣିବ ନାହିଁ । କିଛି ଭଲ କହିବ ନାହିଁ, ଏହି ଧାରାରେ ଚାଲିଛି । ବିଜେପିର ଯେମିତି ମିଶ୍ରଣ ଚାଲୁ ରହିଛି, ବିଜେଡିର ସେମିତି ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଥିବ," ବୋଲି ଉପାସନା କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର