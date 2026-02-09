ETV Bharat / state

ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ; ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପାଖ୍ୟାନ କହି ବିଜେଡିକୁ ଉପାସନାଙ୍କ କଟାକ୍ଷ

କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜିନୀ ତରାଇ ଓ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଜୟ ତରାଇଙ୍କ ସହ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ।

ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 9, 2026 at 8:50 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ । କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସରୋଜିନୀ ତରାଇ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହାସହ ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ବିଜୟ ତରାଇ ମଧ୍ୟ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି । ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମମତା ପାତ୍ର ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ପୂର୍ବତନ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ସମେତ ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ; ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମାଙ୍କଡ଼ ଉପାଖ୍ୟାନ କହି ବିଜେଡିକୁ ଉପାସନାଙ୍କ କଟାକ୍ଷ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳକୁ ସ୍ଵାଗତ । ଆପଣମାନେ ଉଚିତ୍ ସମୟରେ ଉଚିତ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ । ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କର ସରକାର ଉପରେ 19 ମାସ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଛି । ସରକାରକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯାହା କହିଥିଲୁ, ସବୁ ପ୍ରତିଶୁତି ପୂରଣ କରାଯାଉଛି । ପରସ୍ପରକୁ ନେଇ ଚାଲିବା । ଦଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ । ଗୋଟିଏ ମନ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ସ୍ପିରିଟରେ କାମ କରିବା ।"



"ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସହ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଳ ମଜବୁତ୍ ହେବ । କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା । ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଆମେ ସଫଳ ହେବା । ସେହି ସଂକଳ୍ପ ନେଇ କାମ କରିବା," ପାଇଁ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆହ୍ଵାନ ଦେଲେ ମନମୋହନ ।

ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ।
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ । (ETV BHARAT ODISHA)


ସେପଟେ ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ମାଙ୍କଡ ଉପାଖ୍ୟାନ l ନାଁ ନ ନେଇ ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା ଏବଂ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଉପାସନା l କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ତେରଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି l "ବିଜେପିର ଯେମିତି ମିଶ୍ରଣ ଚାଲୁ ରହିଛି, ବିଜେଡିର ସେମିତି ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଥିବ" ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପାସନା l

ବିଜେପି ବିଧାୟିକା ଉପାସନା ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଆମେ ସାଇକ୍ଲୋନ ଭଳିଆ ଆଗେଇ ଯାଉଛୁ । ଆଉ ଅଟକିବୁ ନାହିଁ । ଏଇଟା ଥିଲା ଟ୍ରେଲର ପୁରା ଫିଲ୍ମ ବାକି ଅଛି । ଫିଲ୍ମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା । କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସରୋଜିନୀ ତରାଇ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବିଜୟ ତରାଇଙ୍କ ସମର୍ଥକ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।"

ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ
ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ (ETV BHARAT ODISHA)

ବିଜେଡିରେ ସସପେଣ୍ଡ ବହିଷ୍କାର କରି କରି ସେ ଦଳରେ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମାତ୍ର ତିନି ଜଣ ରହିବେ । ଜଣେ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି । ଆଉ ଜଣେ ଉପକୁଳିଆ ନେତା ଅଛନ୍ତି । ଆଉ ନିଜେ ବିଜେଡିର ମୁଖିଆ । ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ତିନିଟି ମାଙ୍କଡ଼ ପରି ସେମାନେ ଖରାପ ଦେଖୁ ନଥିଲେ, କହୁ ନ ଥିଲେ, ଖରାପ ଶୁଣୁ ନ ଥିଲେ । ସେହିଭଳି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଭଲ ଦେଖିବ ନାହିଁ । ରାଜ୍ୟ ସରକରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଭଲ ଶୁଣିବ ନାହିଁ । କିଛି ଭଲ କହିବ ନାହିଁ, ଏହି ଧାରାରେ ଚାଲିଛି । ବିଜେପିର ଯେମିତି ମିଶ୍ରଣ ଚାଲୁ ରହିଛି, ବିଜେଡିର ସେମିତି ନିଲମ୍ବନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଥିବ," ବୋଲି ଉପାସନା କହିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

