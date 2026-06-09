ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସ୍କର୍ପିଓ ଧକ୍କାରେ ଚୁଡି ବେପାରୀ ମୃତ
ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ୨୨୦ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ରିପୋର୍ଟ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ପରିଡା
Published : June 9, 2026 at 12:12 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର: ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ନବୀନ ରାମଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବାଇକ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ବହଳଦା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗମ୍ଭାରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ମୁସଲିମ ସାହି ନିବାସୀ ସେକ୍ ଖୁଦୁସ (୫୫)। ସେ ଜଣେ ଚୁଡ଼ି ବେପାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳୁ ବେପାର କରିବା ପାଇଁ ବାଇକ ଯୋଗେ ଗମ୍ଭାରିଆ ଗ୍ରାମରୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପଟକୁ ଆସୁଥିଲେ ଖୁଦୁସ। ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ୨୨୦ ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ।
ଟ୍ରକକୁ ଓଭରଟେକ ବେଳେ ଚୁଡି ବେପାରୀଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ସ୍କର୍ପିଓ
ଏକ ସ୍କର୍ପିଓ ଗାଡ଼ି (ଓଡ଼ି ୧୧ଏଡି ୦୮୪୧) ଚାଳକ ବେପରୁଆ ଭାବେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପଟକୁ ଆସିଥିଲା । ଟ୍ରକକୁ ଓଭରଟେକ୍ କରିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସେକ୍ ଖୁଦୁସଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ସ୍କର୍ପିଓ । ଯାହା ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗାଡି ଚାଳକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇ ଫେରାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରି ନିଜ ହେପାଜତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଗାଡି ଚାଳକ ନିଶାଶକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ବେପରୁଆ ଭାବେ ଗାଡି ଚାଳନା କରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଗାଡିଟି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ନବୀନ ରାମଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ହଟିଲା ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ
କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ମୃତଦେହ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର ୨୨୦ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଗାଡି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଅନେକ ଗାଡି ଅଟକି ରହିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତେଜିତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଓ ଏସଡିପିଓଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ନବୀନ ରାମ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୧,୫୦, ୦୦୦ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାଏକ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ।
ବିଧାୟକ ଜଲେନ ନାଏକ କହିଛନ୍ତି ‘‘ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସହ ମୁଁ ଅଛି । ତାଙ୍କର ଅନ୍ତେଷ୍ଟି କ୍ରିୟା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି । ଯିଏ ବି ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଳ ମିଳିବ’’ ।
ଯାହା ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିବା ସହ ଗାଡି ମୋଟର ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କୋଇଲା ବୋଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ପିଟିଲା ବସ, କଣ୍ଡକ୍ଟର ମୃତ 6 ଗୁରୁତର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଅପାସୋରା ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା..ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅକୁ ଧରାଇଦେଲା ହୁଇଲ ଚେୟାର, ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲା ମା'ର କୋଳ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର