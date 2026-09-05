ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସାମିଲ
ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ସୁନୀଲ ବଂସଲ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 5, 2026 at 10:29 PM IST
BJP STATE EXECUTIVE MEET , କଟକ : ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବିଜେପିର ଦୁଇ ଦିନିଆ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ । କଟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପିର ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଛି । ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀକୁ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ସୁନୀଲ ବଂସଲ ।
କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହ ଦେଓ ଓ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ, ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ, ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ, ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ, ଏସଡିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ । କେନ୍ଦୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ବି. ଏଲ୍. ସନ୍ତୋଷ, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂହ ତୋମାର, ରାଜ୍ୟ ସହ ପ୍ରଭାରୀ ସୁଶ୍ରୀ ଲତା ଉସେଣ୍ଡି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଏହି ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଂଗଠନିକ ପଦ୍ଧତିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରମୁଖ ଗତିବିଧି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ସାଂପ୍ରତିକ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା ସଂପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ଆଗାମୀ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଉଦଘାଟନ ଓ ସମାପନ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୩ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ କରାଯାଇ ପାରିତ କରାଯିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ ପାଖାପାଖି ୪୦୦ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ।
ଆଗକୁ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ବିଜେପିର ଏହି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀକୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେକରାଯାଉଛି । ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ କିପରି ସୁଦୃଢ଼ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏପରିକି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେସବୁର ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ପାଇଁ ଟାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବା ବୋଲି ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ zen z ମାନଙ୍କ ନିକଟତର ହେବା ପାଇଁ ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ l ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୟାସ l ନିକଟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଜେନ୍ z ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୈଠକ ବସିଥିଲା l ତେଣୁ ଏଥର ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀରେ zen z ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନୂଆ ଟାସ୍କ l ବୈଠକ ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଆସନ୍ତା 5ରୁ ଦୁଇ ଦିନିଆ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ: କଟକର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ ମାନସ ମନ୍ଥନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ ସୂଚନା: ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5, 6ରେ ହୋଇପାରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ