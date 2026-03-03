ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା; ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁଜିତ କୁମାରଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍
Published : March 3, 2026 at 3:24 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ଆସନ୍ତା 2026 ରାଜ୍ୟସଭା ଦ୍ୱିବାର୍ଷିକ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଦଳର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସଦୀୟ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ସୁଜୀତ କୁମାରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି ।
ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରେସ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସହ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ଆସନ ପାଇଁ ଏହି ଦୁଇ ନାମକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।
ମନମୋହନ ସାମଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ରାଜ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଧାୟକ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ସଂଗଠନାତ୍ମକ କୌଶଳ ଓ ଦଳୀୟ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପରିଚିତ ମୁହଁ ।
ସୁଜୀତ କୁମାର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଯୁବ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ଭାବେ ପରିଚିତ । ସେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ଏବଂ ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ଦା ଉଠାଇଥିଲେ । କଳାହାଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳ ସହ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି ଏବଂ ଆଇନ ପେଶାରୁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା ସୁଜୀତ କୁମାର ଦଳୀୟ ନୀତି ଓ ଜାତୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେଇଆସୁଛନ୍ତି । ସେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ପାର୍ଥି ଭାବେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିଲେ ।
ବିଜେପିର ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି । ଆସନ୍ତା ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଏହି ଦୁଇ ଅନୁଭବୀ ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଦେଖାଇଛି ।
ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 । ନାମାଙ୍କନ ଯାଞ୍ଚ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖରେ ହେବ ଏବଂ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାରର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 9 ତାରିଖ । ମାର୍ଚ୍ଚ 16 ତାରିଖରେ ସକାଳ 9ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ହେବ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନରେ ଭୋଟ ଗଣତି ହେବ ।
ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିବେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ l 5 ତାରିଖ ଦିନ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି l ଓଡ଼ିଶାରେ 4ଟି ଆସନ ପାଇଁ ହେବ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି ବିଜେଡି । ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତାଙ୍କ ନାଁରେ ମୋହର ମାରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର କମନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡାକ୍ତର ଦତ୍ତେଶ୍ୱର ହୋତା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ସମର୍ଥନ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି । ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ । ବିଜେଡିର ୪୮ ଜଣ ବିଧାୟକ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସର ୧୪ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ, ଚତୁର୍ଥ ଆସନ ଜିତିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିପାରେ ।
ସେହିପରି ବିଜେପି ଦୁଇଟି ଆସନ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । ଏବଂ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ସହିତ ବିଜେଡି ଗୋଟିଏ ଆସନ ନିଶ୍ଚିତ ଅକ୍ତିଆର କରିବ । ଡାକ୍ତର ହୋତାଙ୍କ ବିଜୟ ଅନ୍ୟ ଦଳ କିମ୍ବା ସ୍ୱାଧୀନ ବିଧାୟକଙ୍କଠାରୁ ଭୋଟ୍ ହାସଲ କରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।
