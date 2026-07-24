ETV Bharat / state

ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ୍; 'ଦଳକୁ ବିରୋଧ କର ସହିବୁ, ହେଲେ ଦେଶକୁ ବିରୋଧ କଲେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବୁ'

ବାଲେଶ୍ବରରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଫାଣ୍ଡିଛକଠାରେ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ

ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ୍; 'ଦଳକୁ ବିରୋଧ କର ସହିବୁ, ହେଲେ ଦେଶକୁ ବିରୋଧ କଲେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବୁ'
BJP protests in Balasore, burns effigies of Naveen patanaik and Rahul gandhi (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 24, 2026 at 8:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ବାଲେଶ୍ୱର: ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ମାମଲାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହୀନ ରାଜନୀତି କରୁଛି ବୋଲି ବାଲେଶ୍ୱର ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଲୋକସଭାର ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛି ଦଳ । ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଫାଣ୍ଡିଛକଠାରେ ଆଜି ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ କୁମାର ଦତ୍ତ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପିକୁ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ଯାଇ ଦିଲ୍ଲୀର ଜନ୍ତରମନ୍ତରଠାରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ନାମରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଚାଲିଛି ତାହାକୁ ବିଜେପି କରିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ ।

ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ୍; 'ଦଳକୁ ବିରୋଧ କର ସହିବୁ, ହେଲେ ଦେଶକୁ ବିରୋଧ କଲେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବୁ' (Etv Bharat)

ସଦର ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିରୋଧି ଦଳମାନେ ଏପରି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ । ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ୍ ଆଳରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ମାଗି ଓଡିଶା ବିଧାନସଭାର ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ହତାଶାର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଶାସନ କାଳରେ ୨୦୧୭ ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା, ନର୍ସିଂ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେହିପରି ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିଲା । ଓଡିଶା ସବଅର୍ଡିନେଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍‌ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମିନ ଓ ଆରଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତି ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା । ରାଜନୀତିରେ ନିଜ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚିକ୍‌କଣ କରିବାକୁ ଯାଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆବାସକୁ ଅବରୋଧ ସହ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।’

ଦେଶରେ ୫୦ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଓଡିଶାରେ ୨୫ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଥିବା ବିଜେଡି ଦଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସକାରାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି । ଏସବୁକୁ ନେଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି।

ସଦର ବିଧାୟକ ମାନସ ଦତ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନେଇ ଯେଉଁମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁରା ଦେଶବାସୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନିଟ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଳରେ ଦେଶ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା, କାଶ୍ମୀର ଦେଶର ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଥିବା ତତ୍ତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମାଇକ ଧରାଇବା ଏସବୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦେଶ ବିରୋଧରେ ଗୋଟେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଅପଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି । ହେଲେ ଏଥିରେ ସେମାନେ କେବେ ବି ସଫଳ ହେବେ ନାହିଁ।’

ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ‘ଦଳ ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ କହିଛି, ଯେ ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା । ଯେତେବେଳେ ନିଟ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ହେଲା, ତୁରନ୍ତ ସିବିଆଇକୁ ଏହା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା, ପୁଣିଥରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା । କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଫି ନିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏବେ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇ ସାରିଲାଣି। ଗତକାଲି ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁକ୍ ବି ନିଜର ଅନଶନ ଭଙ୍ଗ କରି ସାରିଲେଣି। ନିଜ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପଛପଟେ କଂଗ୍ରେସ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ଏଠିକାର ବିଜେଡି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ।’

ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, ‘ବିଜେପିକୁ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ ଆମେ ସହିନେବୁ । କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଶକୁ ବିରୋଧ କରିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ।’

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି; ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଦେଶରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ହେଉଛି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେଡିର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି

TAGGED:

NEET PAPER LEAK ISSUE
BJD
CONGRESS
ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ଲିକ୍
BJP PROTEST BALASORE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.