ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ, ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : May 20, 2026 at 5:20 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପଦାଧିକାରୀ, ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଂସଦଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ । ଗତ ସୋମବାର ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିବା ନୀତିନ ନବୀନ, ମାରାଥନ ବୈଠକରେ ସାମିଲ ହୋଇ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବା ପାଇଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ l କାରଣ ଏହା ଦ୍ବାରା ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଓ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅବଗତ ହୋଇପାରିବେ ।
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି,"ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପଦାଧିକାରୀ, ବିଧାୟକ, ସାଂସଦ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଟୁଲକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାଦ୍ବାରା ସରକାରଙ୍କ ବାବଦରେ ଲୋକ ଅବଗତ ହେବେ । ଆମର କିଛି ବନ୍ଧୁ ସାମଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସେଭଳି ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି । ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ସକ୍ରିୟ ହେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ନୀତିନ ନବୀନ । ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ଟ୍ରୋଲିଂ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି । କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ Opinion Maker ହେବନି ।
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଉପଲବ୍ଧି ସହ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାର । ଏହି ଯୋଜନା ଶେଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ? ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ? ତାହା ନଜର ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି । ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ମଜଭୁତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଦେଖି, ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ନୀତିନ ନବୀନ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସଂଗଠନ ସହିତ ସରକାର ଉଭୟେ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ରିୟାନ୍ବୟନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏସବୁର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ।"
ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି," ନୀତିନ ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସର୍ବ କନିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି । ଏହାସହ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ । ସେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଯୁବ ସଂଗଠନ ସହ ମଧ୍ୟ କାମ କରିଛନ୍ତି । ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପାଇଁ ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କେହି ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ । ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁ । ଏହାସହ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଓ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ? ତାହା ନେଇ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି । "
ଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଲୋକ ଓ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି କିଭଳି ଭାବରେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ହେବେ ? ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ବିଜେପିର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅଛି । ଏହା ୩୬୫ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକରୁଥିବା ପାର୍ଟି । ଅନ୍ୟ ଦଳ ଭଳି ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓ ଜୀବନ୍ତ ପାର୍ଟି । ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଭଳି ପ୍ରଭାବୀ ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ, ସେନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର