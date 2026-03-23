ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ; ୩୬ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ଵ, ମନ୍ତ୍ରୀ-ବିଧାୟକ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ପ୍ରଚାର
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଳର ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କ ବଡ ଭରସା । ବଙ୍ଗରେ ବାସ କରୁଥିବା ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କ ଭୋଟ ପାଇଁ ବିଜେପିର ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ । ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : March 23, 2026 at 7:10 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା l ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୩୬ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ଵ l ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ନେତାମାନେ ଗତ କିଛି ମାସ ଧରି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ଓଡିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକ ରହୁଥିବା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଦଳୀୟ ନେତା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାଂଶ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ଵ ମିଳିଛି l
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟ ଟାଣିବେ ଓଡିଆ ବିଜେପି ନେତା-
"ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୩୬ଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡିଶା ବିଜେପି ନେତା ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀୱାରୀ ନେତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ନେତା । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୩୬ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଚବିଶପ୍ରଗଣାର ୬ ଓ କୋଲକାତା ଉତ୍ତରର ୩ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦଳୀୟ ନେତା ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ବିଧାୟକ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛନ୍ତି । ବାଲେଶ୍ଵର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ନେତାକୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ଵ ଦିଆଯାଇଛି । ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଜେପି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧ୍ୟାୟକ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଯିବେ," କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ।
ତେବେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନ । ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ 23 ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ 2ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ 29 ଏପ୍ରିଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ମେ' ମାସ 4 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯିବ । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 294ଟି ଆସନରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଯାବତ ବିଜେପି 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଥାକ୍ରମେ 144 ଏବଂ 111ଟି (ସମୁଦାୟ 255) ଆସନରେ ପାର୍ଥ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି । ଆଉ ମାତ୍ର 39ଟି ଆସନରେ ପାର୍ଥ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିବ ବିଜେପି । ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଦୁଇଟି ଆସନରେ ଲଢେଇ କରିବେ । ବିଜେପିର ଭେଟେରାନ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ୨୦୨୧ରେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ଆସନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ । ଏପଟେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ଭବାନୀପୁରରୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଟକ୍କର ଦେବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ।
ଏପଟେ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ କେବେ ଶପଥ ନେବେ ? ସେ ନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତା ୨ ତାରିଖ ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବେ । ୨ ତାରିଖ ପରେ ଯେ କୌଣସି ଦିନ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନମୋହନ ସାମଲ ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ; ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କଲା ଟିଏମସି, ପୁଣି ମୈଦାନରେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ-ମମତା ଲଢେଇ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର