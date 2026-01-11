ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶା ଆସିପାରନ୍ତି BJP କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ

ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

State BJP President Manmohan Samal with BJP’s National Working President Nitin Nabin
ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ (@SamalManmohan7)
Nitin Nabin To Visit Odisha ଭୁବନେଶ୍ବର: ଖୁବଶୀଘ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ବିଜେପି ନବ ନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ । ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରୁ ଫେରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ନୀତିନ ନବୀନ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ, ସେନେଇ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ।

ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ନୀତିନ ନବୀନ:
ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଭେଟ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଚଳିତ ଥର ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୋର ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପର୍କରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛି । ଏହି ଆଲୋଚନା ପରେ ମୁଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି । ସେ ବି ମୋ ଅନୁରୋଧକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବୋଲି ଜଣାଇଛନ୍ତି । ନିଗମ ବୋର୍ଡ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି । ଏନେଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ ।"

ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ (ETV Bharat)

ତେବେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି । କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସଭାପତି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବାରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । ବିହାର ବିଜେପି ନେତା ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ସରକାରରେ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କୁ ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।


ମମତାଙ୍କୁ ମନମୋହନଙ୍କ ସମାଲୋଚନା:

ସେହିପରି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଇଡି ରେଡ ବେଳେ ଯେଉଁଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି । ସେଥିପାଇଁ ମମତାଙ୍କ ସହିତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି । ଦିଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି ।"

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ରାଜନୀତିରେ ମୁଁ ଯଦି ଖୋଲା ଅଛି, ଦୁର୍ନୀତି, ଅନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିନାହିଁ ଇଡି ଆସୁ କି ଆଉ କିଏ ଆସିଲେ ଭୟ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି । ରାଜନୀତିରେ ଜୀବନ ଖୋଲା ବହି ପରି ହବା ଦରକାର । ଆମ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର । କେନ୍ଦ୍ର ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା । ଅନୀତି, ଅନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଫ୍ରଷ୍ଟେସନରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି ଯେ, ନିର୍ବାଚନ ବିଜେପି ସପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି । ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି l ଔଷଧ ବିକଳରେ ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିବା ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ।"

