MSMEରେ ଶିଳ୍ପକୁ ମିଳିବ 20 ହଜାର କୋଟିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି: ଅଜୟ ଆଲୋକ
ଚଳିତବର୍ଷର ବଜେଟକୁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ମୋଦିଙ୍କ ରିଫର୍ମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବଜେଟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା, ଡଃ ଅଜୟ ଆଲୋକ । ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି l
Published : February 11, 2026 at 7:17 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା, ଡଃ ଅଜୟ ଆଲୋକ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ଦୁର୍ଗାପାଲି ସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚଳିତବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ବଜେଟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ବଜେଟରେ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟକୁ କଣ ମିଳିବ ସେନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର କିପରି ବିକସିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବପ୍ନରେ କିପରି ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ପୀତି ଓ ଦର-ଦାମ ବୃଦ୍ଧି:
ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା, ଡଃ ଅଜୟ ଆଲୋକ କହିଛନ୍ତି,"ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ପୀତି ସର୍ବନିମ୍ନରେ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଦର-ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିପରି ଆମ ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ । ଯାହାଦ୍ବାରା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ l"
ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଷଉପରେ ବିଶେଷ ଗରୁତ୍ବ ଦେଉଛୁ । ଆମ ଦେଶ ବିଗତ ବର୍ଷ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଡାଲି ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା, ଚଳିତବର୍ଷ ତାର 80 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଡାଲି ଆମଦାନୀ କରିଛି । କାରଣ ଆମ ଦେଶର ଚାଷୀ ପ୍ରର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ଆମକୁ ଯେପରି ଆଉ ଡାଲି ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆମେ କିପରି ବିଦେଶକୁ ଡାଲି ରପ୍ତାନି କରିବା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷୀ, ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଦକ୍ଷ ଯୁବପିଢ଼ି, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଇକୋନୋମିରେ ଆମ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର 15 ହଜାର ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଲେବରୋଟାରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା, ଡଃ ଅଜୟ ଆଲୋକ କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶାକୁ କଣ ମିଳିବ?
ଚଳିତବର୍ଷର ବଜେଟକୁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ମୋଦିଙ୍କ ରିଫର୍ମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବଜେଟ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହି ବଜେଟରୁ ଓଡିଶାକୁ ବହୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେବ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡିଶାର ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ସହ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ । ସମ୍ବଲପୁର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ଏଠାରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢି ଉଠିବ l MSME ଜରିଆରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ଗୁଡିକୁ 20 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ । ଆଗକୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କଣ୍ଟେନର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେବ । ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ହେଉଥିବା ମାଛର ରପ୍ତାନିକୁ 8ରୁ 9 ବିଲିୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆନୁସାଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଯିବ । ଆଡଭାନ୍ସ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ସହ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।
ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ନିର୍ମାଣ ହେବ:
ସଡ଼କ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କହିଥିଲେ, ଏଠାରେ ଏକ ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ସହର ଉପରେ ଏକ ଫ୍ଲାଇଓଭରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ସମ୍ବଲପୁର ଅଥବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଆଗକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକସଭାରେ ଅନାସ୍ଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଡଃ ଅଜୟ ଆଲୋକ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟେ । ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଚିତ l ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଧାରହୀନ ଓ ଘୃଣାତ୍ମକ ଆରୋପ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ସଦନରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳର 118 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅନାସ୍ଥାରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର