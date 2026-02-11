ETV Bharat / state

MSMEରେ ଶିଳ୍ପକୁ ମିଳିବ 20 ହଜାର କୋଟିର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି: ଅଜୟ ଆଲୋକ

ଚଳିତବର୍ଷର ବଜେଟକୁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ମୋଦିଙ୍କ ରିଫର୍ମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବଜେଟ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା, ଡଃ ଅଜୟ ଆଲୋକ । ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି l

BJP National Spokesman dr Ajay Alok say Union Budget 2026 as Modi Reform Express
'MSME ଜରିଆରେ ଶିଳ୍ପକୁ ମିଳିବ 20 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି' ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା, ଡଃ ଅଜୟ ଆଲୋକ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 11, 2026 at 7:17 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା, ଡଃ ଅଜୟ ଆଲୋକ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି l ସମ୍ବଲପୁର ଦୁର୍ଗାପାଲି ସ୍ଥିତ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଚଳିତବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଗତ ହୋଇଥିବା ବଜେଟର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି l ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ବଜେଟରେ ଓଡିଶା ରାଜ୍ୟକୁ କଣ ମିଳିବ ସେନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ସମ୍ବଲପୁର କିପରି ବିକସିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ବପ୍ନରେ କିପରି ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବ ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।

ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ପୀତି ଓ ଦର-ଦାମ ବୃଦ୍ଧି:
ଏହି ଅବସରରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା, ଡଃ ଅଜୟ ଆଲୋକ କହିଛନ୍ତି,"ବିଗତ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ପୀତି ସର୍ବନିମ୍ନରେ ରହିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଦର-ଦାମ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିପରି ଆମ ଦେଶର ଚାଷୀମାନେ ଦେଶର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ । ଯାହାଦ୍ବାରା ଆମକୁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ବାହାର ଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ l"

BJP National Spokesperson, Dr. Ajay Alok has arrived in Sambalpur today.
ଯଥେଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଷଉପରେ ବିଶେଷ ଗରୁତ୍ବ ଦେଉଛୁ । ଆମ ଦେଶ ବିଗତ ବର୍ଷ ଯେତିକି ପରିମାଣର ଡାଲି ଆମଦାନୀ କରିଥିଲା, ଚଳିତବର୍ଷ ତାର 80 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଡାଲି ଆମଦାନୀ କରିଛି । କାରଣ ଆମ ଦେଶର ଚାଷୀ ପ୍ରର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଡାଲି ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି । ଆମକୁ ଯେପରି ଆଉ ଡାଲି ଆମଦାନୀ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ବରଂ ଆମେ କିପରି ବିଦେଶକୁ ଡାଲି ରପ୍ତାନି କରିବା ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି । ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଷୀ, ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ଦକ୍ଷ ଯୁବପିଢ଼ି, ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ର ଓ ଅରେଞ୍ଜ ଇକୋନୋମିରେ ଆମ ଦେଶ ଆଗକୁ ବଢିବ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶର 15 ହଜାର ସ୍କୁଲରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ ଲେବରୋଟାରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା, ଡଃ ଅଜୟ ଆଲୋକ କହିଛନ୍ତି ।

ଓଡ଼ିଶାକୁ କଣ ମିଳିବ?

ଚଳିତବର୍ଷର ବଜେଟକୁ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରବକ୍ତା ମୋଦିଙ୍କ ରିଫର୍ମ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବଜେଟ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଏହି ବଜେଟରୁ ଓଡିଶାକୁ ବହୁ ଲାଭ ମିଳିବ । ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୋଗୀକରଣ ହେବ । ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଡିଶାର ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ସହ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ । ସମ୍ବଲପୁର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ କହିଥିଲେ, "ଏଠାରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବହୁ ପରିମାଣରେ ମହଜୁଦ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢି ଉଠିବ l MSME ଜରିଆରେ ଏହି ଶିଳ୍ପ ଗୁଡିକୁ 20 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ । ଆଗକୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ କଣ୍ଟେନର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ ହେବ । ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକରେ ହେଉଥିବା ମାଛର ରପ୍ତାନିକୁ 8ରୁ 9 ବିଲିୟନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆନୁସାଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରାଯିବ । ଆଡଭାନ୍ସ ୱାର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ସହ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ।

ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ନିର୍ମାଣ ହେବ:
ସଡ଼କ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ କହିଥିଲେ, ଏଠାରେ ଏକ ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ସହର ଉପରେ ଏକ ଫ୍ଲାଇଓଭରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଘଟଣା ହ୍ରାସ ପାଇବ । ସମ୍ବଲପୁର ଅଥବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ ଆଗକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏମ୍ସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ।


ଅନ୍ୟପଟେ ଲୋକସଭାରେ ଅନାସ୍ଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଚସ୍ପତି ଓମ ବିର୍ଲାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଡଃ ଅଜୟ ଆଲୋକ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଟେ । ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଚିତ l ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଧାରହୀନ ଓ ଘୃଣାତ୍ମକ ଆରୋପ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ସଦନରେ ତିଷ୍ଠି ପାରିବ ନାହିଁ । କାରଣ ବିରୋଧୀ ଦଳର 118 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଅନାସ୍ଥାରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନେ କୁଆଡେ ଗଲେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

