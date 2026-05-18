ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ
ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ନବୀନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ।
Published : May 18, 2026 at 7:08 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଏବଂ ଦଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ । ଦଳର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରଠାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ @NitinNabin ଜୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଇଲି।— Mohan Charan Majhi (@MohanMOdisha) May 17, 2026
ଏହି ଅବସରରେ ମୋ ସହିତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ମନମୋହନ ସାମଲ ଜୀ ଏବଂ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
ଆଦରଣୀୟ ନିତିନ ନବୀନ ଜୀଙ୍କର ଏହି ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନ ଆମ ବିଜେପି ପରିବାରର… pic.twitter.com/XfGBXzyx71
ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୂଚୀ:
ନୀତିନ ନବୀନ ସୋମବାର ସକାଳ 8:30ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ କୋର କମିଟି ବୈଠକ କରିବେ । କୋର କମିଟିରେ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ସାମିଲ ହେବେ । ଏହି ବୈଠକର ମାତ୍ର ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ, 10:30ରେ ଆଇଆଇଟି ଜଟଣୀ ନିକଟସ୍ଥ ଏଆଇପିଏଚ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂଗଠନିକ ଜିଲ୍ଲା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମହା ଅଭିଯାନ-୨୦୨୬ ତାଲିମ ଶିବିରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଦଘାଟନ କରିବେ ।
ମାନନୀୟ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀ ନିତିନ ନବୀନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । pic.twitter.com/OYdscrHN6d— BJP Odisha (@BJP4Odisha) May 17, 2026
ବୈଠକ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ, ନୀତିନ ନବୀନ ଅପରାହ୍ନ 1.15ରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ପୁରୀକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରିବା ପରେ, ସେ ପୁରୀର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ତଥା ବିଜେପି ଜାତୀୟ ମୁଖପାତ୍ର ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ତାଳବଣିଆ ମଧୁସୂଦନ ନଗର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନକୁ ଯିବେ । ସମ୍ବିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ବାସଭବନରେ, ନୀତିନ ନବୀନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର 'ମହାପ୍ରସାଦ' ସେବନ କରିବେ ।
ପୁରୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବା ପରେ, ନୀତିନ ନବୀନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବା ପରେ, ସେ ଅପରାହ୍ନ 4:00ଟାରେ ରାଜ୍ୟ ପଦାଧିକାରୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଳୀୟ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବେ ଏବଂ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବୁଝିବେ । ଠିକ୍ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ପରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି । ସେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ । ଏହି ବୈଠକକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର