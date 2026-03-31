ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ଅପମାନ ସୂଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ: କମ୍ପିଲା ବିଧାନସଭା
ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡିକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ନାରାବାଜି କରି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ । ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ।
Published : March 31, 2026 at 11:34 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜନନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆଜି ଓଡିଶା ବିଧାନସଭା ରେ ଭାରି ହଙ୍ଗାମା ଦେଖାଦେଇଛି । ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡିକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ନାରାବାଜି କରି ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ “ବରପୁତ୍ର ବିଜୁ ବାବୁ ଅମର ରହେ” ଓ “ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଅପମାନ ଚଳିବ ନାହିଁ” ପରି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଗୃହକୁ କମ୍ପାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସମ୍ମାନକୁ ଆଘାତ କରିଛି ଏବଂ ଏନେଇ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଜବାବ ଦିଅ ।
ହଙ୍ଗାମା ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ଦେଖାଗଲା । ଏହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାଏକ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକର ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ।
ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶାଳୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ ବିରୋଧ ରେ ଗୃହରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ବାଚସ୍ପତି ଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ ବିରୋଧୀ । ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଟେବୁଲ ବଡାଇ ଗୃହରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବାବେଳେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନୀରବତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ ।
ଗୃହରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଫେରିନଥିବାରୁ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ସକାଳ ୧୦ଟା ୫୨ରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହକୁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ତିବ୍ର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଓ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଗରମ ହେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।
ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି କଟକ SCB ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମାହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ଗୃହ ଅଚଳ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏଥିରେ ନୂଆ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସାମିଲ ହୋଇଛି । ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବଜେଟ ଅଧିବେଶନର ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର