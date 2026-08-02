ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟୀ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ; ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ
ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ ସରକାରୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ । ରିପୋର୍ଟ- ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : August 2, 2026 at 1:46 PM IST
ବାଲେଶ୍ୱର: ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ । ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ସରକାରୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ବନ୍ୟା ପ୍ରପୀଡିତମାନଙ୍କୁ କେପରି ତୁରନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବ, ସେନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ବୈଠକରେ ବନ୍ୟା ପରର ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଷ ଜମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି ? କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଭାବରେ ରିଲିଫ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ସାଂସଦ ଓ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ।
ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ପରେ ସରକାରୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ତଥା ରେମୁଣା ବିଧାୟକ ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି," ବିଶେଷ କରି ରେମୁଣାର ବ୍ଲକର ୩୨ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ସଦର ବ୍ଲକର ୧୧ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଘରେ ପାଣି ପଶିଛି । ବର୍ଷକ ସାରା ବର୍ଷା ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ହେଇଛି । ଫଳରେ କୌଣସି ନାଳ କ୍ଲିୟର ଥିଲେ ବି ପାଣି ଅଟକି ରହିନଥାନ୍ତା । ଆମେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ । ଚୁଡ଼ା, ଚିନି, ବିସ୍କୁଟ୍ ଏବଂ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ । ହଁ କିଛି ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଅସ୍ବୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ । ଜିଲ୍ଲାର ରାସ୍ତାଘାଟ, R&D, PWD ରୋଡ୍, ଡ୍ରେନେଜ୍, ଇରିଗେସନରେ ଯାହା କ୍ଷତି ହେଇଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରାଯିବ । "
ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୃତ୍ରିମ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟା ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି,"ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ବହୀନତା ପାଇଁ ଏହି ବନ୍ୟା ସୀମାଲଙ୍ଘନ କରିଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ । ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ପାଇବା ପରେ ବି କାମକୁ ଢିଲା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ । ଯାହା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇଛି । ସହର ଭିତରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ଏପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଦାୟିତ୍ବହୀନତା ଓ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଦାୟୀ । ମୁଁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ, BDO, ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ରେଗୁଲାର କଥା ହେଉଛି । ନିଜେ ବି ଆମେ କିଛି ରିଲିଫ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ପଠେଇଥିଲୁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବି ରିଲିଫ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି । ଶୁଖିଲା ଓ ରନ୍ଧାଖାଦ୍ୟ ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ପଲିଥିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । "
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ବନ୍ୟାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ୧୦ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଭାବିତ, ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ 10ଟି ପରାମର୍ଶ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ଟିକରପଡାରେ ସୁଧୁରିନି ବନ୍ୟା ପରର ସ୍ଥିତି, ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ବନ୍ୟା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର