ETV Bharat / state

ଘନଉଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ MP ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ଭାଇରାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ୍ ବିବାଦ, ଓଡ଼ିଶା BJPରେ ଅସନ୍ତୋଷ, କ୍ଷମାପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି !

‘ଜୟ ହିନ୍ଦ’ ପୋଷ୍ଟରୁ ‘ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ’ ବାର୍ତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଆକ୍ଟିଭ୍ ପରେ ବି ଥମୁନି ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ସରଗରମ।

APARAJITA DAUGHTER INSTAGRAM POST CONTROVERSY
‘ଜୟ ହିନ୍ଦ’ ପୋଷ୍ଟରୁ ‘ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ’ ବାର୍ତ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଆକ୍ଟିଭ୍ ପରେ ବି ଥମୁନି ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚାଲିଛି ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା। (ETV Bharat Graphics)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 27, 2026 at 7:34 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆସାମରେ ଜଣେ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝିଅ NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମି ନଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା BJP ଆଉ ଏକ ସମାନ ବିବାଦର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସଚିନ ରାହାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିବା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବା କଥିତ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ BJPର ଏକ ବର୍ଗ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି।

  • 'ଜୟ ହିନ୍ଦ' କ୍ୟାପସନକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ

କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରୀର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଫଟୋ ସହ "Dharmendra Pradhan resigns amid massive student protests over NEET leak fiasco" ଶୀର୍ଷକ ଥିବା ଖବରକୁ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହ "Jai Hind" କ୍ୟାପସନ୍ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ଅନେକ BJP ନେତା ଓ ସମର୍ଥକ ଏହାକୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ।

  • 'ମୁଁ ପୋଷ୍ଟ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିବିନି'- ଅର୍ଚ୍ଚିତା !

ଅନ୍ୟ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଲେଖିଥିଲେ ଯେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ (PA) ତାଙ୍କ ମାଆ ତଥା ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ପୂର୍ବ ପୋଷ୍ଟ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ କହିପାରନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଥିଲେ " ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ PA ଯଦି ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମୋ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟୋରୀ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ କହିବା ପାଇଁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି (ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି), ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବିନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ! ଜୟ ହିନ୍ଦ!"

  • 'ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଛି' - ଅର୍ଚ୍ଚିତା

ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଥିବା ଆଉ ଏକ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍‌ରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ସେ ତାଙ୍କ ମାଆ କିମ୍ବା BJP ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମତ ରଖିନାହାନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଥିଲେ; "ମୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଅଛି। ଏହା ଗଣତନ୍ତ୍ର। 'ଆମେ, ଦେଶର ଜନତା' କ୍ଷମତାରେ ଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରିପାରିବୁ। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇନାହିଁ ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରବକ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିନାହିଁ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଭାବେ ଏକ କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମତ ରଖିଛି।"

ତେବେ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।

  • ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା PTI ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହାୟକ ଧନେଶ୍ୱର ବାରିକ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନିଜ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଧିକାର ରହିଛି। ଅର୍ଚ୍ଚିତା Gen-Z ପିଢ଼ିର ଏବଂ ସେ ନିଜ ବୟାନରେ ଅଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ, "ଏହାର ଉତ୍ତର ସମୟ ଦେବ।"

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ଫୋନ୍ ଆସିବା ପରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ ହଟାଇବାକୁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଚ୍ଚିତା ଏହାକୁ ମାନିନଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

  • ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ

ଶନିବାର ରାତିରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ 'X'ରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଥିଲେ; "ଶ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରି ପଦ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାହସ ଦରକାର। ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବର୍ଷା କରନ୍ତୁ।"

  • 'ଅପରାଜିତା କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ'- ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ

୨୦୨୪ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର (ମଧ୍ୟ)ରୁ BJP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ପାଇଁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ। ଏଥିସହ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ହେଉଛନ୍ତି ମାଟିର ପୁଅ। ତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛି। ବିହାରରୁ ଆସିଥିବା ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଦୁଇଥର ସାଂସଦ କରିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଦରକାର। ଦେଶ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଅନେକ ଅବଦାନ ରଖିଥିବା ଜଣେ ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ।"

ଅନ୍ୟ ଜଣେ BJP ନେତା PTIକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳ ଏକ ପରିବାର ଭଳି। କଠିନ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ସହ ଛିଡ଼ା ହେବା ଉଚିତ। BJP ଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବେ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।"

  • ଆସାମର ଘଟଣା ସହ ତୁଳନା

ଏହି ବିବାଦ ଏମିତି ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସାମର ମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ମହନ୍ତଙ୍କ ଝିଅ CJP ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିବା NEET ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ବିରୋଧୀ ପ୍ରତିବାଦରେ ଯୋଗ ଦେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା ସହ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ BJPକୁ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇଥିଲା।

  • ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବ୍ୟାପକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। କେତେକ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କୁ "ସାହସୀ" ବୋଲି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା ବେଳେ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେତେକ ଲୋକ ଏହା ପାଇଁ ପାରିବାରିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ପାଳନପୋଷଣକୁ ଦାୟୀ କରି ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ... ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ 16 ବିଜେତା ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ, କହିଲେ 'ଟ୍ରଫି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ..'

TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
ODISHA BJP CONTROVERSY
ODISHA POLITICAL NEWS
APARAJITA DAUGHTER INSTAGRAM POST

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.