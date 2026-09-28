ETV Bharat / state

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଭୁତି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦବେଗ: ଯୋଜନାର ଲାଭ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି?

ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଆଶାନୁରୂପ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନଥିବା, କାର୍ଡରେ ଥିବା ଅର୍ଥସୀମା ସରିଗଲେ ରୋଗୀ ଓ ପରିବାର ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୃହରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ । ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

BJP MLA Bibhuti Pradhan expresses concern in the Assembly regarding the Ayushman Yojana
ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଭୁତି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉଦବେଗ: ଯୋଜନାର ଲାଭ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି? (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 28, 2026 at 9:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

BJP MLA concern on Ayushman Yojana, ଭୁବନେଶ୍ୱର: "ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ, ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସାର ଆଶ୍ୱାସନା, ହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗେଟ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯଦି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡେ, ତାହାହେଲେ ଯୋଜନାର ଲାଭ କାହା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ?" ବିଧାନସଭାର ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏମିତି ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ । ବିଶେଷକରି ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ଆଶାନୁରୂପ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନଥିବା, କାର୍ଡରେ ଥିବା ଅର୍ଥସୀମା ସରିଗଲେ ରୋଗୀ ଓ ପରିବାର ହଇରାଣ ହେଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୃହରେ ଉଠାଇଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ।


ବିଧାନସଭାର ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ତାତି


ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ । ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ନେଇ ରୋଗୀ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି । କାର୍ଡରେ ଥିବା ଅର୍ଥସୀମା ସରିଗଲେ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପଡୁଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ।

ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି,“ଯିଏ ମରିଗଲା ତରିଗଲା, ଯିଏ ବଞ୍ଚିଲା ବି ମରିଗଲା, ଏଇଭଳି ଚାଲିଛି ବେସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ ଚିକିତ୍ସା ।”


ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପିଏମ -ଜେଏୟ କୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଜନ ଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ସହ ମିଶାଇ ଚାଲୁ କରାଯାଇଛି । ଯୋଜନାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନଗଦବିହୀନ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ।



ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକ ବିଭୂତି ପ୍ରଧାନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି,“ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଧାରୀଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ । କାର୍ଡରେ ଟଙ୍କା ସରିଗଲେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରୋଗୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ।”



ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ କେବଳ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ନୁହେଁ, ଏହା ଜଣେ ଗରିବ ଓ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ଅସୁସ୍ଥ ସମୟରେ ଆଶ୍ୱାସନା । ତେଣୁ କାର୍ଡ ମିଳିଲା କି ନାହିଁ, ତା’ଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କାର୍ଡ ଦେଖାଇଲେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ । ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଥିବା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ସରକାର ଓ ଏମ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍‌ଡ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ମାତ୍ର ୫ ଦିନ ଚାଲିଲା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ; ୪ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଗୃହକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ଘୋଷଣା, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବିରୋଧୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ୨ ବର୍ଷରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ୩୭୦ ସରକାରୀ ବାବୁ, ୩୦୬.୪୭ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

ବିଧାନସଭାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା
AYUSHMAN YOJANA
BJP MLA BIBHUTI PRADHAN
ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବିଭୁତି ପ୍ରଧାନ
BJP MLA CONCERN ON AYUSHMAN

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.