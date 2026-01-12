ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ମନା, ନିୟମ ନ ମାନିଲେ ଠେଙ୍ଗା ବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ !
ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା 25 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏଥର ବି ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ମନା କରାଯାଇଛି । ଏପଟେ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ।
Published : January 12, 2026 at 12:38 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳା l ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜାକଜମକରେ ପାଳନ କରାଯିବ l ହେଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମନା କରିଛନ୍ତି ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ l ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ଠେଙ୍ଗା ବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ l ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ l ଜାନୁଆରୀ ୨୫ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘ ମେଳା । ମେଳାରେ ଏଥର ୧୦୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ । ବୁଲା ବିକାଳିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ଲାଗିଛି ରୋକ୍ ।
"ଗତଥର ଠାରୁ ଚଳିତ ଥର ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ଠାରୁ ନିବୃତ ରହିବେ, ଏହା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ l ମଣ୍ଡପ, ଯାତ୍ରା କମିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛି l କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ପ୍ରଶୟ ଦିଆଯିବନି ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି l ସେଇଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନିବା ଦରକାର, ଏହା ଆମର ଅସ୍ମିତାର ବିଷୟ, ଆମ ଭାବାବେଗର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏହା ଆମ ସଂସ୍କାରର କଥା l ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରଶୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ l ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୃଢ ପରିକର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ ନାହିଁ l ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମେଳା l ମୁନିଋଷି ମାନେ ଏଠାରେ ତପସ୍ୟା କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଲାଭ କରୁଥିଲେ l ଏହି କଥାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ମେଳା ହୋଇଥାଏ l ସମାଜକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହି ମେଳା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ ।
ପୂର୍ବରୁ ବିଏମସି ବି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ମନା କରିଛି । ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ବିଏମସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଥିଲେ, ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳାରେ ଅଶ୍ଲୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ ହେବେ । ନାଗା ସାଧୁ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ, ଆଲୋକିକରଣ, ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ । ବୁଲା ବିକାଳିଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ । ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସର ପାଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡି କରାଯିବ ।"
ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳତାକୁ ନା:
ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୭ଟି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲରେ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ହେବ । ଏଥର ଯାତ୍ରାରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟକୁ ନା କଲେ ମେୟର । କେହିବି ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଏଥର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଲିଳତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମେୟର କହିଥିଲେ ।
