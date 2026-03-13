ETV Bharat / state

ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି କଥା ଉଠାଇଲେ ବାବୁ ସିଂହ; ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେ

ଗତକାଲି LPG ଗ୍ୟାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଆଜି କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ବିଧାୟକମାନେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହ।

BJP MLA Babu Singh raised the issue of MLAs' absence during the zero hour
ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି କଥା ଉଠାଇଲେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 13, 2026 at 2:08 PM IST

Updated : March 13, 2026 at 2:25 PM IST

ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ ରାୟ

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଧାନସଭାର ଶୂନ୍ୟକାଳରେ ଆଜି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି କଥା ଉଠାଇ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହ । ଶୂନ୍ୟକାଳ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇ ବିଜେପି ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ମୁଲତବୀ ଆଲୋଚନା ଚାଲି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଗତକାଲି LPG ଗ୍ୟାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନେ କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ।

ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ବିଧାୟକ ଆଜି ଗୃହରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଖବରକାଗଜରେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବାହାରିଛି । ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତିନି ଧାଡ଼ିଆ ହୁଇପ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା । ତେବେ ବିଧାନସଭା ଚଳାଇବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ଵ । ଗତକାଲି LPG ଗ୍ୟାସ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲେ । ହେଲେ ଆଜି କୁଆଡେ ଯାଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ବିଧାୟକମାନେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାବୁ ସିଂହ।

କଂଗ୍ରେସର 8 ବିଧାୟକ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ

ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ହୁଇପ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଧାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଛାଡି ନ ଯିବାକୁ ହୁଇପ ଜାରି କରଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଦାସ ଗତକାଲି ରାତିରେ 8 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ଦାଶ, ସତ୍ୟଜିତ ଗମାଙ୍ଗ, ଆପଳା ସ୍ୱାମୀ କାଡ୍ରକା, ମଙ୍ଗୁ ଖିଲ, ନୀଳମାଧବ ହିକ୍କା, ପବିତ୍ର ସାଉଁଟା, କଂଗ୍ରେସ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ରାଜନ ଏକ୍କା ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପ୍ରଧାନ ।

6 ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଭାଗ ନେଲେ 3

ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଘୋଡା ବ୍ୟାପାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ନିଜ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଛି । ସେଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ ଏହି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ଏହି ବିଧାୟକମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରିବେ । ଅନ୍ୟ 6 ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଡ଼ାମ, ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି, ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦୋଷ ବିଧାନସଭାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ବିଧାୟକ ରମେଶ ଜେନା, ଦାଶରଥି ଗମାଙ୍ଗ ଏବଂ ସାଗର ଦାଶ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

Last Updated : March 13, 2026 at 2:25 PM IST

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

