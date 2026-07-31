ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେପି, ରାଜ୍ୟରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ କଲା ଦାବି
ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା କଷ୍ଟକର। ଏହାକୁ ବିଚାର କରି ସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି ହେଇଛି । ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : July 31, 2026 at 6:52 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବିଜେପି । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଉପ ସଭାପତି ଯତୀନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଭେଟି, ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଶେଷ ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି
ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଯାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ବିତ୍ପାତ ଓ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଶେଷ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ବିଚାର କରି ସ୍ଥାୟୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀ।
ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଭେଟି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଉପ ସଭାପତି ଯତୀନ ମହାନ୍ତି।
ଉପ ସଭାପତି ଯତୀନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ‘ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଠିକ ଓ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି l ରାଜ୍ୟର ଅନେକାଂଚଳରେ ଲଗାତାର ମୈାସୁମୀ ବର୍ଷା ଏବଂ ଲଘୁଚାପଜନିତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥା, ଗ୍ରାମାଂଚଳ ଓ ସହରାଂଚଳ ବୁଡିଯିବା, ଗଛ ସବୁ ଉପୁଡିଯିବା, ରାସ୍ତାଘାଟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ଯୋଗୁ ଯାତାୟତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ପଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଏସଆଇଆର ଜାରି ରହିଥିବାବେଳେ ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲର ସମୟ ସୀମା ଅଗଷ୍ଟ ୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହି ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ସାଂପ୍ରତିକ ବନ୍ୟା ବିପତ୍ତି ସମୟ ସହ ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ଅସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବୁଥ୍ ଲେଭଲ ଅଫିସର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ଅଧିକାରୀ, ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି l
ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଦାବି ଓ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ । ଏହା ଯୋଗ୍ୟ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନାମ ସାମିଲ କରିବା, ତଥ୍ୟର ସଂଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ମୃତ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ, ଦୋହରା କିମ୍ବା ଅଯୋଗ୍ୟ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ ହଟାଇବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାଏ । ଏଭଳି ପ୍ରତିକୁଳ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଏକ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଠିକ ଓ ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଧୀନରେ ଦାବୀ ଓ ଆପତ୍ତି ଦାଖଲ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି l’
ଇଟିଭି ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଚିଠା ଭୋଟର ତାଲିକା ପ୍ରକାଶିତ; SIR ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କଟିଲା 20 ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ନାମ, ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି ଆରମ୍ଭ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ SIR ପାଇଁ ୧୦ IAS ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ; ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ୩ଟି ଲେଖାଏଁ ଜିଲ୍ଲାର ଦାୟିତ୍ୱ