8 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜେପି ନେତା ସଲମନ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ରାୟ, ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ

ଢେଙ୍କାନାଳ ତରଭା ବିଜେପି ନେତା ସଲମନ ରାଉତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ କୋର୍ଟ । 6 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଶରେ ଖଲାସ ।

BJP leader Salman Rout
BJP leader Salman Rout (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 1, 2025 at 10:31 AM IST

1 Min Read
ଢେଙ୍କାନାଳ: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ତରଭା ସଲମନ ରାଉତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ରାୟ ଆସିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ ପ୍ରଣବ କୁମାର ରାଉତରାୟ। 15 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁୁ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଓ 6 ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି । 2017 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଯୁବ ନେତା ସଲମନ ରାଉତଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।

ବିଜେପି ଯୁବନେତା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ରାୟ :
2017 ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତରଭା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଘଟିଥିଲା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । 2017 ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ 7ଟା ସମୟରେ ତରଭା ଗ୍ରାମର ଗୋଡି ସାହିଠାରେ ପୋଷ୍ଟର ଚିରା ବିବାଦରୁ ବିଜେପି ଯୁବନେତା ସଲମନ ରାଉତଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ୮ବର୍ଷ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର(ଗତକାଲି) ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।

BJP leader Salman Rout murder case (ETV Bharat Odisha)

8 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ:

ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ୩୬ ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ତରଭା ପଞ୍ଚାୟତର ତତ୍କାଳୀନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୁଳମଣି ରାଉତ, ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂକୁଳେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ତତ୍କାଳୀନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହୃଦାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ବ୍ୟୋମକେଶ ବିଶ୍ୱାଳ, ତ୍ରୟମ୍ବକ ବିଶ୍ୱାଳ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ, ସମରେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଓ କୁଳମଣି ବେହେରାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ, ଗଦାଧର ବିଶ୍ୱାଳ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଅଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ବିଜୁ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯାଇଛି ।

Civil Court Dhenakanal
Civil Court Dhenakanal (ETV Bharat Odisha)

BJP leader Salman Rout
BJP leader Salman Rout (ETV Bharat Odisha)

ସରକାରୀ ଓକିଲ ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତମାନେ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ନଦେଇ ପାରିଲେ, ଅତିରିକ୍ତ 6 ମାସ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ । ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କୁ ଆର୍ମ୍ସ ଆକ୍ଟ 25 ଓ 27ରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ମାମଲାର ବିଚାରଣ ସମୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିକୁନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

