8 ବର୍ଷ ପରେ ବିଜେପି ନେତା ସଲମନ ହତ୍ୟା ମାମଲାର ରାୟ, ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ
ଢେଙ୍କାନାଳ ତରଭା ବିଜେପି ନେତା ସଲମନ ରାଉତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ କୋର୍ଟ । 6 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଶରେ ଖଲାସ ।
ଢେଙ୍କାନାଳ: ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ତରଭା ସଲମନ ରାଉତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ରାୟ ଆସିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଜ ପ୍ରଣବ କୁମାର ରାଉତରାୟ। 15 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁୁ 8 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ଓ 6 ଜଣଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି । 2017 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ବିଜେପି ଯୁବ ନେତା ସଲମନ ରାଉତଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ।
ବିଜେପି ଯୁବନେତା ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ରାୟ :
2017 ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତରଭା ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଘଟିଥିଲା ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ । 2017 ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ 7ଟା ସମୟରେ ତରଭା ଗ୍ରାମର ଗୋଡି ସାହିଠାରେ ପୋଷ୍ଟର ଚିରା ବିବାଦରୁ ବିଜେପି ଯୁବନେତା ସଲମନ ରାଉତଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ୮ବର୍ଷ ପରେ ଶୁକ୍ରବାର(ଗତକାଲି) ମାମଲାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
8 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ:
ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ୩୬ ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ । ତରଭା ପଞ୍ଚାୟତର ତତ୍କାଳୀନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ କୁଳମଣି ରାଉତ, ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂକୁଳେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ତତ୍କାଳୀନ ସମିତି ସଭ୍ୟ ହୃଦାନନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ବ୍ୟୋମକେଶ ବିଶ୍ୱାଳ, ତ୍ରୟମ୍ବକ ବିଶ୍ୱାଳ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ, ସମରେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ମନୋରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ ଓ କୁଳମଣି ବେହେରାଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନାରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାଳ, ଗଦାଧର ବିଶ୍ୱାଳ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ଅଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ବିଜୁ ମଲ୍ଲିକ ଓ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରାଯାଇଛି ।
ସରକାରୀ ଓକିଲ ସୀତାକାନ୍ତ ଦାସ କହିଛନ୍ତି," ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତମାନେ 20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଜରିମାନା ନଦେଇ ପାରିଲେ, ଅତିରିକ୍ତ 6 ମାସ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ । ବ୍ୟୋମକେଶଙ୍କୁ ଆର୍ମ୍ସ ଆକ୍ଟ 25 ଓ 27ରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ମାମଲାର ବିଚାରଣ ସମୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିକୁନ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ