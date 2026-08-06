ETV Bharat / state

ମଦନପୁର ରାମପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ.. ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା, 2 ଅଟକ

ଫକୀର ରଣା ଡମ୍ କରଲାଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସ୍ନିଗ୍ଧା ରଣାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ । ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ରିପୋର୍ଟ-ଅଜିତ କୁମାର ସିଂହ

BJP leader Fakir Rana of Madanpur Rampur stabbed to death
ବିଜେପି ନେତା ଫକୀର ରଣାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 6, 2026 at 12:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭବାନୀପାଟଣା: ମଦନପୁର ରାମପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ । ବିଜେପି ନେତା ଫକୀର ରଣାଙ୍କୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ହତ୍ୟା । ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଡମ୍ କରଲାଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଛୁରୀରେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଫକୀର ରଣା ଡମ୍ କରଲାଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସ୍ନିଗ୍ଧା ରଣାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ । ତେଣୁ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଳରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫକୀର ରଣା ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବାବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଏକାଧିକ ଥର ଭୁଷି ଥିଲେ । ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୃତକଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସ୍ନିଗ୍ଧା ରଣା ମଦନପୁର ରାମପୁର ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

ଅଭିଯୋଗରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ 198/2026 ନମ୍ବରରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଟିମ୍ ଓ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି।କଳାହାଣ୍ଡି ଏସପି ନାଗରାଜ ଦେବରକୋଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଆଧାରରେ ଦୁଇଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି।

ତେବେ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କଣ ଏବଂ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପରେ ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ପୋଲିସ ସୁଚନା ଦେଇଛି।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭବାନୀପାଟଣା

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକିନେଇ ମଦ ପିଆଇ ମାରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗ ! ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମାଡ଼ ଅଭିଯୋଗ, ରେଞ୍ଜର, ଫରେଷ୍ଟର ଓ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା


TAGGED:

ମଦନପୁର ରାମପୁରରେ ହତ୍ୟା
BJP LEADER MURDER
MURDER IN MADANPUR RAMPUR
ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା
BJP LEADER STABBED TO DEATH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.