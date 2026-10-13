ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ଗଣାଇଲା ବିଜେପି
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ 70 ବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଛି, 25 ବର୍ଷରେ ବିଜେଡି କ'ଣ କରିଛି ତାର ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ବିଜେପି l ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : October 13, 2026 at 7:17 PM IST
BJP PC EDUCATION POLICY, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଫଳତା ଗଣାଇଲା ବିଜେପି l ମିଛ ନେରେଟିଭ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ l ମୋଦିଙ୍କ 12 ବର୍ଷରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ରେକର୍ଡ ସଫଳତା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ବଡ଼ ସଫଳତା l କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ସଫଳତାର ସହ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି l 70 ବର୍ଷରେ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଛି, 25 ବର୍ଷରେ ବିଜେଡି କ'ଣ କରିଛି ତାର ତଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ l ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମୋଦିଙ୍କ 12 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ବଖାଣିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ଅନୀଲ ବିଶ୍ବାଳ ।
ମୋଦିଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୋଦିଙ୍କ ଆସିବା ପରେ
- ମୋଦିଙ୍କ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ 760 ଥିଲା, ଏବେ 1289 ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଛି l
- ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଂଖ୍ୟା 3 କୋଟି 42 ଲକ୍ଷରୁ ବଢ଼ି 4 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ପହଞ୍ଚିଛି l
- କଲେଜ ସଂଖ୍ୟା 38 ହଜାର 498 ରୁ ବଢ଼ି 48 ହଜାର 246ରେ ପହଞ୍ଚିଛି l
- ମେଡିକାଲ ସିଟ୍ 51348 ଥିଲା, ତାହା ବଢ଼ି 139864ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
- 16 ଆଇଆଇଟିରୁ 23ଟି ଆଇଆଇଟି ହୋଇଛି l
- 13 ଆଇଆଇଏମରୁ ବଢ଼ି 21ରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।
- ଏମ୍ସ ସଂଖ୍ୟା 7ରୁ 20 ହୋଇଛି l
- ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଙ୍କିଂରେ 14ଟି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆସୁଥିଲା, ଏବେ ସଂଖ୍ୟା 56 ହୋଇଛି ।
- ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ମିଳିଛି l
କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ନୀତି ସଫଳତାର ସହ ଲାଗୁ ହୋଇଛି l ଓଡ଼ିଶାକୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାରେ ମିଳିଛି 677 କୋଟି ଟଙ୍କା । ରାଜ୍ୟର ବିଶ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି l ରୁଷା ଉଷା ଯୋଜନାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପାଇଁ 1582 କୋଟି ମିଳିଛି l କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବଜେଟ 1 ଲକ୍ଷ 39 ହଜାର 290 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି l ପୂର୍ବରୁ 40 ହଜାର କୋଟି ପାର କରୁ ନଥିଲା । ରାଜ୍ୟରେ ବି ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାର ବଜେଟ 5487 କୋଟି ଟଙ୍କା l ଯେଉଁ ବିଜେଡି ଆଜି ଚିତ୍କାର କରୁଛି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ କେବେ ତାଙ୍କର ବଜେଟ୍ ସାଢେ 3 ହଜାର ପାର୍ କରି ନଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ୟୁନିଭରସିଟି ଟାଉନସିପ ଭଳି ଯୋଜନା ହୋଇଛି l 3ଟି ସହର ଭୁବନେଶ୍ଵର, ସମ୍ବଲପୁର, କୋରାପୁଟ, ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଆଇନ ଆଣିଲା l ବିଜେଡିର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ l
ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ 14ଟି ଵିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛି l କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ବିଜେଡି କରି ପାରିଲା ନାହିଁ । ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପଚାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛି ବିଜେପି ? ସେମାନେ ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛି ? କଂଗ୍ରେସ 70 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ବିଜେଡି 25 ବର୍ଷରେ କ'ଣ କରିଛି ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମାରାଥନ ବୈଠକ, ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସହ ସଂଗଠନ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଓଡିଶାକୁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍; ବର୍ଷିଲା ବିଜେଡି, ଉତ୍ତର ରଖିଲା ବିଜେପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର