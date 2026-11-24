ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ବଖାଣିବା ସହ ବିଜେଡି ଉପରର ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି
ବିରୋଧୀ ଦଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେବଳ ମିଛ ନେରେଟିଭ ତିଆରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ l ରିପୋର୍ଟ: ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : November 24, 2026 at 9:31 PM IST
BJP TARGET BJD ON PADDY PROCUREMENT, ଭୁବନେଶ୍ୱର: 5 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ହତ୍ୟାକାରୀ ବିଜେଡି ସରକାର l ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ 5 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଅବଧି ବଢ଼ାଇ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି l ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ 7 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ବଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଧାନ ବାବଦକୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଡବଲ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଛି l ବିରୋଧୀ ଦଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେବଳ ମିଛ ନେରେଟିଭ ତିଆରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳ ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ l
ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଧାନ କିଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧିକୁ ବଖାଣିବା ସହ ବିଜେଡି ଉପରର ବର୍ଷିଛି ବିଜେପି l ବିଜେପିର 3 ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ, ଇରାଶିଷ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନରସିଂହ ମାଡକାମୀ ପ୍ରମୁଖ 5 ବର୍ଷର ତଥ୍ୟ ସହିତ କରିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ l
ଦଳ କହିଛି 2019ରେ ରାଜ୍ୟରେ 14,93,000 ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ ଓ 70.56 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣା ହେଲା l ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପରେ 2024 ଶେଷ ବେଳକୁ 70.88 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣା ହେଲା l ଅର୍ଥାତ ଧାନ କିଣାରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ନାହିଁ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, 2024ରେ 20 ଲକ୍ଷ 49 ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ କିନ୍ତୁ 5 ଲକ୍ଷ 17 ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣିଲେ ନାହିଁ ସରକାର l କେବଳ 15,32,000 ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣିଲେ । 25 ପ୍ରତିଶତ ଧାନ କିଣିଲେ ନାହିଁ l ତେଣୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ହତ୍ୟାକରି କିଏ ? ପାର୍ଟି ଲାଇନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଗଲା l ଆମ ସରକାର ଆସିବା ପରେ 2025ରେ 20,88,000 ଏବଂ 2026ରେ 23,43,000 ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କଲେ l ଅର୍ଥାତ୍ 15 ପ୍ରତିଶତ ଚାଷୀ ବଢ଼ିଲେ l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ ଉଠାଇବେ ତ ସରକାର ? ମିଲ୍ରେ ଜାଗା ନାହିଁ, FCI ଧାନ ଉଠାଉନି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଧାନ ଉଠାଣକୁ ମିଲର୍ସଙ୍କ ନା: ଡିସେମ୍ବର ୧ରୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ, ଅସହଯୋଗ ଚେତାବନୀ ଦେଲା ରାଇସ ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ
ଚଳିତ ବର୍ଷ 22 ଲକ୍ଷ 87 ହଜାର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି l ଗତ ବର୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ 71 ହଜାର ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଅବଧି ବଢ଼େଇ ଧାନ କିଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର l ଏହାସହ ମାର୍ଚ୍ଚ 2024ରେ 55.48 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 65 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିରେ ଚାଷ ହେଉଛି l ଇଏ ହେଉଛି କୃଷି ଅଭିବୃଦ୍ଧି l ବିଜେଡି 70.88 ମେଟ୍ରିକ ଟନ୍ ଧାନ କିଣିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆମେ 2025ରେ 92.62 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ କିଣୁଲୁ. 2026 ରେ 97.94 ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଉଠିଲାଣି l 2024ରେ 15 ଲକ୍ଷ 32 ହଜାର 15 ହଜାର କୋଟି ଧାନ କିଣା ବାବଦକୁ ଦିଆ ହଉଥିଲା । ଆମ ସରକାର 22 ଲକ୍ଷ 41 ଚାଷୀଙ୍କୁ 30361 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛି । ତେଣୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମିଛ ନେରେଟିଭ ବିଜେଡି ତିଆରି କରୁଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ଖଟୁଆ କହିଛନ୍ତି l
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର