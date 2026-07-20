ରଥଯାତ୍ରା ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବିଜେପି ସରକାର, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଳରେ ଖସି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି-ବିରୋଧୀ
ମୃତକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି-କଂଗ୍ରେସ। ରିପୋର୍ଟ-ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ, ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : July 20, 2026 at 7:09 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଦଳାଚକଟାରେ 2 ନୁହେଁ, ୩ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ସରକାର 2 ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଥିଲେ ହେଁ ଅନ୍ୟଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି । ଏପରିିକି ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର । ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ତେବେ ମୃତକଙ୍କ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଏପରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ସୋମବାର ଉଭୟ ଦଳ ପୃଥକ ପୃଥକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବା ସହ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ବିଜେପି ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି- ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା
ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, “ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅଘଟଣ ଘଟିବା କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନକୁ ମର୍ମାହତ କରିଛି । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି । ଦଳାଚକଟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କହିଛନ୍ତି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ, ଦଳାଚକଟା ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ । ଜଣଙ୍କ ହୃଦଘାତରେ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମିଥ୍ୟା । ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ କଣ ଘଟିଲା ତାହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାଁନ୍ତି । ଦଳାଚକଟାରେ କେତେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁ ଓ କେତେ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ବାବଦରେ କୌଣସି ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ନାହିଁ । ଉକ୍ତ ଘଟଣାକୁ ମିଳିମିଶି ଚାପି ଦେବାକୁ ବିଜେପି ସରକାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।”
ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ କଥାରେ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ । ଦଳାଚକଟା ହୋଇ ୪ ଜଣ ଅତି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ । ତେବେ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଏହା ସହିତ ୩୫୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସିଡିଏମଓ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ଜଣକ ମୃତ୍ୟୁ ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ ନକରି ନିରବ ରହିଛନ୍ତି । ରଥ ଯାତ୍ରା ସୁପରିଚାଳନା ନେଇ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବାରମ୍ୱାର ବୈଠକ କରୁଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚରମ ବିଫଳତା ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠି ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି ।
ସଞ୍ଜୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, " ପୂର୍ବର ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦଳା ଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ, ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ବେଳେ ଚାରମାଳରୁ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଖସି ପଡିବା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇନାହିଁ । ତାହାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ରଥ ଟଣା ଯିବାର ନିୟମ ନଥିବା ବେଳେ କିପରି ନିୟମ ନମାନି ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ରଥ ଟଣା ଗଲା ସେନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ।"
ସରକାରୀ ତ୍ରୁଟି ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି-ଲେନିନ ମହାନ୍ତି
ବିଜେଡି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡ. ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଦଳା ଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଶବ ବ୍ୟବଛେଦ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ବି ଅନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଦଳା ଚକଟାରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ବୀକାର କରୁନାହାଁନ୍ତି । ସରକାରୀ ତ୍ରୁଟି ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି । ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ଜଣେ ଶବକୁ ବିଜେପି ସରକାର ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହିଁ । ଦଳା ଚକଟାରେ ୩ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ୨ ଜଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣକ ନାମ ଲୁଚାଇବାକୁ ବିଜେପି ସରକାର କେଉଁ କାରଣରୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କଥା କହି ଖସି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଘଟଣାର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡ଼ା ମୁକେଶ ମହଲିଙ୍ଗ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ ।"
ସାଧାରଣ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, VIP ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା-କଂଗ୍ରେସ
ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଂଗ୍ରେସ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି। କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଭାବେ ଛାତିରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଓ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାବେଳେ, ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ବା ସଫୋକେସନ୍ କଥା କହିଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇ ବୟାନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁରି କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ VIP ଚଳାଚଳ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆବଶ୍ୟକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଛି।
ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ-ସାଲୁଜା
ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଂଗଠନ ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, 'ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣାର ସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ସିଟିଂ ଜଜଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏକ ବିଶେଷ ତଦନ୍ତକାରୀ ଦଳ ବା SIT ଗଠନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।' ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 'ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବା ସହ ଘଟଣା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ।'
ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି
ଜବାବରେ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ନିଃଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବେ ବିରୋଧୀ । ସେ କଥାରେ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭାବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବାର ଅଧିକାର ବିଜେଡିର ଅଛି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା ଠେଲାପେଲାରେ ୨ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା; ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କଲେ OHRC
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦଳାଚକଟା ! ମରିଚିକୋଟ ଛକରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହୋଇ 2 ଭକ୍ତ ମୃତ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ