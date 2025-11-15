ଜୟଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା: ମୋହନ କହିଲେ 'ଧନ୍ୟବାଦ ନୂଆପଡ଼ା, ଏବେ ବିକାଶ ହେବ'
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ।
Published : November 15, 2025 at 2:57 PM IST
Jay Dholakia felicitated ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେପିର ବୃହତ ବିଜୟ ପରେ ପଦ୍ମ ଶିବିରରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଢ଼ି ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଛି ବିଜେପି । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ବିଜେପିର ଦମଦାର ବିଜୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା:
ନୂଆପଡ଼ାରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି । ଜୟ ନିଜ ମାଆ କଳ୍ପନା ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ବିଜୟ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।
'ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ':
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"ନୂଆପଡାରେ ଆମର ଅଭୁତ ପୂର୍ବ ବିଜୟ ହୋଇଛି । ଆଜି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବିଜୟ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଦେଉଛି । ଆମ ସରକାର ଆସିବାର 17 ମାସରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି । ଗତ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇଥିଲି । ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । 24 ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ନୂଆପଡ଼ା । ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଥିଲେ କି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଆମର ବିକାଶ ହେବ । ତାହା ଆଜି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ କରାଇଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମୟ ମିଳିବ ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଯିବି ।"
ନୂଆପଡ଼ାର ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଛି ଆଉ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇବି: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରି ନଥିଲି ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାକୁ ଯିବି କି ନାହିଁ । ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିବା କ୍ଷଣି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି । ସ୍ବର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଚାରି ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ । ମୁଁ ବି ଚାରି ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତିନି ଥର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ରାଜନୀତି ତା ବାଟରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ସ୍ବର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଜେଡିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ମୋତେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆପଡାରେ ସେହି କଥା କହିଥିଲି ତାହାକୁ ଆପଣାଇ ନେଇ ଥିଲେ ସେଠାକାର ବିଜେଡି କର୍ମୀ । ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଛି ଆଉ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇବି । ମୁଁ ଯାହା ଘୋଷଣା କଲି ତାହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଦେଖାଇଛି ।"
ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି । ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି । ମୋର ବିଜୟ ନୁହେଁ ବିଜୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ, ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଓ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର । ନୂଆପଡ଼ାର ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ବିଜୟ ହୋଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ବାପାଙ୍କ ଫୋଟକୁ ଲଗାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡିଲା । ଏହି ଜନାଦେଶ ତାର ପ୍ରମାଣ । ଏହି ବିଜୟ ମୋର ନୁହେଁ, ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି । "
'ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ସରିନାହିଁ':
"ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଆମର ସରିନାହିଁ । ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ବିଜୟ ଆମର ବିଜୟ । ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରି ପାରିବୁ । ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆମେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରି ପାରିଛୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବା ଦିନ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସେବାରେ ନିଷ୍ଠାପର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଦେଇ ଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୁରାଣ କରି ଦେଖାଇବା । ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଆମେ ନୂଆପଡ଼ାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ।
ବିଜେଡିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ:
ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "24 ବର୍ଷ ଧରି ନୂଆପଡାରେ ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ସବୁଧା କରିବାକୁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ । ଆଉ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଲି । ଆମ ଦଳରେ ବିଜେଡିରୁ ଆସିଥିବା ନେତାମାନେ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବିଜେଡିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କି ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ବକୁ ଭେଟି ପାରୁନଥିଲେ । ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ସ୍ବର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ବି ଭୋଗୁଥିଲେ । ମୋତେ ସ୍ବର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇ ଦେବି କି, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ସୁଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁ ନଥିଲି କି ମୋର ରାଜ୍ୟର କି ନୂଆପଡ଼ା କଥା କହିପାରୁନଥିଲି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜୟ ଆମ ସହ ସାମିଲ୍ ହେଲେ । ପରିବାର ପ୍ରତି କିଭଳି ସିମ୍ପଥି ଓ ଦଳ ପ୍ରତି କି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ।"
"ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଢୋଲକିଆ କେତେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦେଖା କଲେନି କି ତାଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହେଲେନି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବେଇମାନ କୁହାଇଲେ । କିନ୍ତୁ କିଏ ବେଇମାନ । ଆଜି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ଯିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦଳରୁ ଧକା ମାରି କାଢିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା ତାହାର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ । ଦଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଣ ବେଇମାନ । ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କିଏ ଦଳକୁ ଆଣିଲେ । କିଏ ବେଇମାନ କଲେ । ଭାଗିରଥି ସେଠୀଙ୍କୁ ନେଇ କିଏ ବେଇମାନ କଲା । ଆମ ଦଳରୁ ଟିକେଟ ନେଇ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଳସା ଦେଇ ଟିକେଟ ଦେଲେ, ସେ ବି ଟିକେଟ ଫେରାଉ ନଥିଲେ । ସେହି ଭଳି କାକଟପୁର ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀର ଲାଳସା ଦେଇ ଆମ ଦଳରୁ ନେଇ ଗଲେ, କିଏ ବେଇମାନ କଲା ଓ ଧୋକା ଦେଲା । ଆଜି ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରିବାରରେ ବେଇମାନ କରି ଥିବାରୁ ତାର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ତାର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଲେ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ । ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦଳ ନୁହେଁ ବିକାଶ କରିବାର ଦଳ ବିଜେପି । କଳ୍ପନା ଓ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶର ସାରଥୀ ହୋଇ ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ ସହ ସାରଥୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦେଉଛି " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର