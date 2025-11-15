Bihar Election Results 2025

ଜୟଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଭବ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା: ମୋହନ କହିଲେ 'ଧନ୍ୟବାଦ ନୂଆପଡ଼ା, ଏବେ ବିକାଶ ହେବ'

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି ।

Newly Elected Nuapada MLA Jay Dholakia Grand Welcome at BJP State Party Office
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : November 15, 2025 at 2:57 PM IST

Jay Dholakia felicitated ଭୁବନେଶ୍ବର: ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେପିର ବୃହତ ବିଜୟ ପରେ ପଦ୍ମ ଶିବିରରେ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ । ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସରକାର ଗଢ଼ି ପ୍ରଥମ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଛି ବିଜେପି । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ବିଜେପିର ଦମଦାର ବିଜୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ସବୁ ଶ୍ରେୟ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା:

ନୂଆପଡ଼ାରେ ବଡ଼ ବିଜୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ନବ ନିର୍ବାଚିତ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଛି । ଜୟ ନିଜ ମାଆ କଳ୍ପନା ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସହ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ବିଜୟ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଓ ଅନ୍ୟ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।

Newly Elected Nuapada MLA Jay Dholakia Grand Welcome
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା (ETV Bharat Odisha)

'ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ':

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି,"ନୂଆପଡାରେ ଆମର ଅଭୁତ ପୂର୍ବ ବିଜୟ ହୋଇଛି । ଆଜି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ବିଜୟ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ୍ ଦେଉଛି । ଆମ ସରକାର ଆସିବାର 17 ମାସରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି । ଗତ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଯାଇଥିଲି । ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲା ତାହା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । 24 ବର୍ଷ ଧରି ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା ନୂଆପଡ଼ା । ଆଶା ବାନ୍ଧି ବସିଥିଲେ କି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଆମର ବିକାଶ ହେବ । ତାହା ଆଜି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ କରାଇଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସମୟ ମିଳିବ ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଯିବି ।"

ନୂଆପଡ଼ାର ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଛି ଆଉ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇବି: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରି ନଥିଲି ଯେ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭାକୁ ଯିବି କି ନାହିଁ । ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମିଳିବା କ୍ଷଣି ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲି । ସ୍ବର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଚାରି ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଥିଲେ । ମୁଁ ବି ଚାରି ଥର ବିଧାୟକ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ତିନି ଥର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ରାଜନୀତି ତା ବାଟରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । ସ୍ବର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବିଜେଡିର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମ କେନ୍ଦୁଝରକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଆଉ ସେଠାରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ମୋତେ ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିଥିଲେ । ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆପଡାରେ ସେହି କଥା କହିଥିଲି ତାହାକୁ ଆପଣାଇ ନେଇ ଥିଲେ ସେଠାକାର ବିଜେଡି କର୍ମୀ । ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଛି ଆଉ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁଲାଇବି । ମୁଁ ଯାହା ଘୋଷଣା କଲି ତାହା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଦେଖାଇଛି ।"

Newly Elected Nuapada MLA Jay Dholakia
ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ନବ ନିର୍ବାଚିତ ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା (ETV Bharat Odisha)
'ଏହି ବିଜୟ ମୋର ନୁହେଁ, ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କର':

ନୂଆପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆ କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି । ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି । ମୋର ବିଜୟ ନୁହେଁ ବିଜୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ, ବାପା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଓ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର । ନୂଆପଡ଼ାର ଦାୟିତ୍ଵ ନେଇଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଜି ବିଜୟ ହୋଇଛି । ଯେଉଁମାନେ ବାପାଙ୍କ ଫୋଟକୁ ଲଗାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡିଲା । ଏହି ଜନାଦେଶ ତାର ପ୍ରମାଣ । ଏହି ବିଜୟ ମୋର ନୁହେଁ, ନୂଆପଡାବାସୀଙ୍କ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି । "

'ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ସରିନାହିଁ':
"ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ଆମର ସରିନାହିଁ । ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ବିଜୟ ଆମର ବିଜୟ । ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରି ପାରିବୁ । ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆମେ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରି ପାରିଛୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବା ଦିନ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ସେବାରେ ନିଷ୍ଠାପର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଆମେ ଦେଇ ଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୁରାଣ କରି ଦେଖାଇବା । ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଆମେ ନୂଆପଡ଼ାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ

ବିଜେଡିକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ:

ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "24 ବର୍ଷ ଧରି ନୂଆପଡାରେ ଜଳସେଚନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ ଜଳସେଚନ ସବୁଧା କରିବାକୁ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ । ଆଉ 800 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଲି । ଆମ ଦଳରେ ବିଜେଡିରୁ ଆସିଥିବା ନେତାମାନେ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେମାନେ ବିଜେଡିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କି ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ବକୁ ଭେଟି ପାରୁନଥିଲେ । ଯାହାର ଅବସ୍ଥା ସ୍ବର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ବି ଭୋଗୁଥିଲେ । ମୋତେ ସ୍ବର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇ ଦେବି କି, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ସୁଧା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପାରୁ ନଥିଲି କି ମୋର ରାଜ୍ୟର କି ନୂଆପଡ଼ା କଥା କହିପାରୁନଥିଲି । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜୟ ଆମ ସହ ସାମିଲ୍ ହେଲେ । ପରିବାର ପ୍ରତି କିଭଳି ସିମ୍ପଥି ଓ ଦଳ ପ୍ରତି କି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ।"

"ବିଜେଡି ପ୍ରତି ଢୋଲକିଆ କେତେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡି ଦେଖା କଲେନି କି ତାଙ୍କ ସହ ଠିଆ ହେଲେନି । ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବେଇମାନ କୁହାଇଲେ । କିନ୍ତୁ କିଏ ବେଇମାନ । ଆଜି ତାହା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି । ଯିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଦଳରୁ ଧକା ମାରି କାଢିଲା ଓ ତାଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା ତାହାର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ । ଦଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଣ ବେଇମାନ । ସୁବଳ ସାହୁଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କିଏ ଦଳକୁ ଆଣିଲେ । କିଏ ବେଇମାନ କଲେ । ଭାଗିରଥି ସେଠୀଙ୍କୁ ନେଇ କିଏ ବେଇମାନ କଲା । ଆମ ଦଳରୁ ଟିକେଟ ନେଇ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଲାଳସା ଦେଇ ଟିକେଟ ଦେଲେ, ସେ ବି ଟିକେଟ ଫେରାଉ ନଥିଲେ । ସେହି ଭଳି କାକଟପୁର ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀର ଲାଳସା ଦେଇ ଆମ ଦଳରୁ ନେଇ ଗଲେ, କିଏ ବେଇମାନ କଲା ଓ ଧୋକା ଦେଲା । ଆଜି ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପରିବାରରେ ବେଇମାନ କରି ଥିବାରୁ ତାର ଫଳ ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ତାର ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଲେ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ । ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦଳ ନୁହେଁ ବିକାଶ କରିବାର ଦଳ ବିଜେପି । କଳ୍ପନା ଓ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶର ସାରଥୀ ହୋଇ ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ ସହ ସାରଥୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ଵ ଦେଉଛି " ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

NUAPADA MLA JAY DHOLAKIA
CM MOHAN MAJHI NUAPADA DEVELOPMENT
ନୂଆପଡା ବିଧାୟକ ଜୟ ଢୋଲକିଆ
BJP STATE OFFICE BHUBANESWAR
JAY DHOLAKIA FELICITATED

