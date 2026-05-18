ସରିଲା ବିଜେପି କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ; ପଞ୍ଚାୟତ ଦଖଲ ପାଇଁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଲେ ନୀତିନ୍ ନବୀନ
'ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଯେତେ ପାରୁଛ କର । ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ । ସୁଭଦ୍ରା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭଳି ଅନ୍ୟ ସେବା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଅ ।' ରିପୋର୍ଟ-ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ
Published : May 18, 2026 at 3:36 PM IST|
Updated : May 18, 2026 at 4:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସରିଲା ବିଜେପି କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକ l ବୈଠକରେ ନୀତିନ୍ ନବୀନ ଦେଲେ ଟାସ୍କ l ଆଗକୁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ପୌର ନିର୍ବାଚନ । ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ପଞ୍ଚାୟତ ଦଖଲ ଲାଗି ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ନୀତିନ୍ ନବୀନ । ତିନୋଟି ସୂତ୍ର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ । ସରକାର, ସଙ୍ଗଠନ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ । ସରକାର କିପରି ଗତିଶୀଳ ହେବ, କିପରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ସେ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ବିଜେପି ସଂଗଠନ କିପରି ସୁଦୃଢ ହେବ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହ ଏ ନେଇ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଶେଷରେ ସରକାର ଓ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସମନ୍ନୟ ରଖି କାମ କରାଯିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଜୋର୍ ଦେଇଛନ୍ତି ନୀତିନ୍ ନବୀନ l
ସକାଳ 8:30ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟ କୋର କମିଟି ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହିଥିଲେ, 'ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଯେତେ ପାରୁଛ କର । ଅଳ୍ପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ ନାହିଁ । ସୁଭଦ୍ରା, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭଳି ଅନ୍ୟ ସେବା ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଅ । ମୋଦୀ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ହିଁ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଚାର । ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ସହ ନୂଆ ଓ ପୁରୁଣା କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ବୟ ରକ୍ଷା କରି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କିପରି ପଦ୍ମ ଫୁଟିବ ସେ ନେଇ କାମ କର' ବୋଲି ରାଜ୍ୟ କୋର୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ନୀତିନ ନବୀନ ।
ଆଜିର କୋର କମିଟି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ଓ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ସମେତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର, ସହ ପ୍ରଭାରୀ ଲତା ଉସେଣ୍ଡୀ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ଜୁଏଲ ଓରାମ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ । ଏଥି ସହିତ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ଓ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ସମ୍ବିତ ପାତ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନସ କୁମାର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ l
ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ରୋଡ ମ୍ୟାପ ନେଇ ମିଳିଲା ପରାମର୍ଶ
କୋର କମିଟି ବୈଠକରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କଠାରୁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ପାଇବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଶିବିରରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଏ ନେଇ ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ । ଏବେ ଯାହା କରିବୁ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ପଡିବ । ସରକାର ଏବେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ଭିତରେ ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି, ସରକାରଙ୍କ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ସେ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା । ଏଥିସହିତ ଧାଡ଼ିର ଶେଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ କିଭଳି ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା । 2036 ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ରୋଡ ମ୍ୟାପ ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ 5ଟି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି' ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଦଲାଲ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ
ବୈଠକ ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି , 'ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ମୋଦୀ ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ହିଁ ଦଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପ୍ରଚାର । ଯୋଜନା ଅଛି, ଟଙ୍କା ଅଛି । କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହାକୁ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ହିଁ ସରକାର ସଫଳ ହୋଇପାରିବ l ଦଲାଲ ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି l ଏତିସହିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧା ଟଙ୍କା ଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ବୁଥସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ।
ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ବିଜେପି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, 'ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ ଟାସ୍କ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି । ସରକାର ଓ ସଙ୍ଗଠନ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ଵୟ ରଖି କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିସହିତ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳ କିଭଳି ମଜବୁତ ହେବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଫିଡବ୍ୟାକ ନେଇଛନ୍ତି । ସରକାର ଆଉ ସଙ୍ଗଠନ କିଭଳି ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ଵ ଦେବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାର କିଭଳି ଭଲରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ, ସମୃଦ୍ଧ ଓଡିଶା ଗଠନରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବ ସେ ନେଇ ନୀତିନ ନବୀନ ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ କାମ କରିବୁ
ବୈଠକ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ କହିଛନ୍ତି, 'କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଯାହା ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ l ସଂଗଠନ ବଢେଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ କରାଯାଏ l ସେହି ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମେ ତାହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ l ସରକାର ଭଲ ଚାଲିଛି, ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରାଯିବ l'
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
