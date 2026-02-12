ଧାନ କିଣା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେପି-ବିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ: ଅତ୍ୟଧିକ ଚାଷର ଦ୍ବାହିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଜେଡିର କଟାକ୍ଷ
ମିଲର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କାପାସିଟି ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ଧାନ ରହିଯାଇଛି । ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନ ଉଠିବ । ସମୟ ଅବଧି ସରିଲେ ବି ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ- ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ।
ଭୁବନେଶ୍ବର: ପୁଣି ଧାନ କିଣା ଏବଂ ଧାନ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି l ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ, ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ କିଣା ସମସ୍ୟା ଅଛି l ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଧାନ କିଣିବେ ସରକାର ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି । ଟୋକନ ଲାପସ୍ ହେଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ଆଉଥରେ ଟୋକନ ଦେବୁ l ଏଥର ବହୁ ଚାଷୀ ଧାନଚାଷ କରିଛନ୍ତି l ତେଣୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି l
ମିଲର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କାପାସିଟି ଯେତିକି ଥିଲା ସେତିକି ଧାନ ରହିଯାଇଛି । ଯେତେ ଯେତେ ଖାଲି ହେଉଛି ସେତିକି ସେତିକି ଧାନ ଉଠୁଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାନ ଉଠିବ। ସମୟ ଅବଧି ସରିଲେ ବି ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ । ଏବର୍ଷ ପ୍ରବଳ ଧାନ ହୋଇଛି । ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ମଣ୍ଡି ତିଆରି ହୋଇ ଷ୍ଟୋର କରାଯିବ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭାରେ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଲେ ଉତ୍ତର ରେଡି ହୋଇ ଅଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି," ସବୁ ଜିନିଷ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାଷ ହେଲେ କଣ ହେବ l ଟମାଟୋ ହେଉ କିମ୍ବା କ୍ଷୀର, ଚାଷୀମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଢାଳି ଦେଉଛନ୍ତି l ଧାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସମାନ l ଅତ୍ୟଧିକ ଧାନ ଚାଷ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟରେ l ପୂର୍ବ ସରକାର ସମୟରେ ଏମିତି ଚାଷ ହେଉ ନ ଥିଲା l ଆମେ ସବସିଡି ବଢାଇବା ଫଳରେ ସବୁ ଚାଷ କଲେ l ତେବେ ଆଗକୁ ଧାନ ବ୍ୟତିତ ପନିପରିବା ଏବଂ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଚାଷରେ ସବସିଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା ଗଲେ ଧାନ ବ୍ୟତିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ବି କରିବେ ଚାଷୀ l"
ତେବେ ଏହାକୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁ l ସେ କହିଛନ୍ତି, "ଚା ରେ ପଡ଼ିବ କେତେ ଚିନି, ଚାଲ ଯିବା ଦିଲ୍ଲୀ । ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ଚାଲିଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର l"
ମିଲର୍ସ ଆଉ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି l ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୁଟି ସାରିଲେଣି । ଧାନ ଉଠୁନି । ସବୁଠି ଅସନ୍ତୋଷ । ଅସମ୍ଭବ ସରକାର । ବିରୋଧୀ ଦଳ ଟ୍ରମାରୁ ସରକାର ବାହାରି ପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି । ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସମସ୍ୟା କାହିଁକି ଏ ସରକାରରେ ଦେଖାଦେଉଛି । ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା । ଚାଷୀ ଓ ଚାଷ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ମନବୃତ୍ତି ନାହିଁ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପଦୁଟିଏ କହିପାରିବେ ନାହିଁ । ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ନାହିଁ ସରକାରରେ l
ସେହିପରି ଅରୁଣ କହିଛନ୍ତି, "ଟମାଟୋ, କ୍ଷୀର ଭଲି ଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଢାଳି ଦେଉ ଚାଷୀ YANF ଏ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି l ଅସମ୍ଭବ ସରକାର ରାଜ୍ୟର l"
