୩୬ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ସହ-ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି: ପୁରନ୍ଦେଶ୍ବରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଦାୟିତ୍ବ
ବିଜେପି ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ ୨୮ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ୮ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ସହ-ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ।
Published : September 23, 2026 at 3:30 PM IST
Odisha BJP Prabhari Purandeswari, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିଜେପି ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ ୨୮ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ୮ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ସହ-ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରନ୍ଦେଶ୍ବରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ବିନୟ ସହସ୍ରବୁଦ୍ଧେଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁନିଟର ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା, ଜାମ୍ୟାଙ୍ଗ ନାମଗ୍ୟାଲ ଏବଂ ଦର୍ଶନା ଜରଦୋଶଙ୍କୁ ସହ-ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା।
Bharatiya Janata Party appoints party in-charges and co-incharges for various States and UTs pic.twitter.com/TjLweCdVmI— ANI (@ANI) September 23, 2026
ବିନୋଦ ତାୱଡେଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ୟୁନିଟର ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା; ଜଗଦୀଶ ପଟେଲ, ମେଧା କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, ପ୍ରଦୀପ ବର୍ମା ଏବଂ ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ସହ-ପ୍ରଭାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଗଲା।
ଏଥିସହ ବିଜେପି ସଞ୍ଜୟ ଭାଟିଆଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ବେଳେ କବିତା ପାଟିଦାର ଏବଂ କୁଲଜିତ୍ ଚହଲଙ୍କୁ ସହ-ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ଅମୃତ ମାଲଭିଆ, ସଦାନନ୍ଦ ତନାଭେଡେ ଏବଂ କମଲଜିତ ସେହରାୱତଙ୍କୁ ସହ-ଚାର୍ଜ ଭାବେ ବ j ଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ।
(ଅପଡେଟ୍ ଜାରି ରହିଛି)