ETV Bharat / state

MMDRକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେପି-ବିଜେଡି: 'ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବିଜେଡି'- ଅମର, 'ପଦବୀ ଲାଳସାରେ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି'- ଲେନିନ

ଏମଏମଡିଆର ସଂଶୋଧନ ନେଇ ବିଜେପିର ତଥ୍ୟ l 'ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବିଜେଡି, ରାଜ୍ୟ କ୍ଷମତା ହରାଇନି l' ବିଜେଡିର କାଉଣ୍ଟର l ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ଶଙ୍ଖୁଆ ଓ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

BJP and BJD clash over MMDR: 'BJD is spreading false propaganda' – Amar; 'They are arguing in favor out of a lust for office' – Lenin.
MMDRକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେପି-ବିଜେଡି: 'ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବିଜେଡି'- ଅମର, 'ପଦବୀ ଲାଳସାରେ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି'- ଲେନିନ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 11, 2026 at 10:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

BJP BJD ON MMDR, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଏମଏମଡିଆର ସଂଶୋଧନ ନେଇ ବିଜେଡିକୁ ବିଜେପିର କାଉଣ୍ଟର l ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବିଜେଡି l ରାଜ୍ୟ କ୍ଷମତା ହରାଇନି l ରାଜ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଟାସ୍କ ଲଗାଇ ପାରିବ କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ l ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅମର ପଟନାୟକ । ସେପଟେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ବିଜେଡି । ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ କୌଣସି ପଦବୀ ପାଇନଥିବାରୁ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅମର, ପଦବୀ ପାଇବା ଲୋଭରେ ଏଭଳି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି ।

MMDRକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ବିଜେପି-ବିଜେଡି: 'ମିଛ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବିଜେଡି'- ଅମର, 'ପଦବୀ ଲାଳସାରେ ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି'- ଲେନିନ (ETV Bharat Odisha)

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, ସଂଶୋଧନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ୟୁନିଫର୍ମ ନିୟମ ଆଣିବା l କୁହାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତା ନେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ଏହା ମିଥ୍ୟା l ରାଜ୍ୟ ଏବେ ବି ଚାହିଁଲେ ଟାସ୍କ ଲଗେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ସହିତ l ତେଣୁ ଯିଏ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଆଉ ଭ୍ରମତ୍ମକ କଥା । ସିଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି l ଯାହା ଆଇନ ଥିଲା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଟାକ୍ସ ଲଗାଇବେ କେତେ କରିବେ, କେତେବେଳେ କରିବେ ତାର ଲିମିଟ୍ ନଥିଲା l ଏସବୁ ପାଇଁ ୟୁନିଫର୍ମ କରିବାକୁ ପ୍ରବଧାନ ଅଣାଯାଇଛି l ଯଦି ରାଜ୍ୟ ଟାସ୍କ ବଢ଼ାଇବେ ତାହେଲେ ଖଣି ଶିଳ୍ପ ଚାଲିବ କେମିତି l ରାଜ୍ୟ ଟାକ୍ସ ଲଗାଇଲେ ଖଣି କମ୍ପାନୀକୁ 14ଟି ଟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ l ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଅଲଗା ଟାସ୍କ, ହେଲେ ଖଣି ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାୟୀ ହେବ ନାହିଁ l କିନ୍ତୁ ଏହି ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା ଭାରୀ ଗଭୀର ଖଣି ଶିଳ୍ପକୁ ଫାଇଦା ହେବ l ରାଜ୍ୟମାନେ ଯଦି ଟାକ୍ସ ଲଗାଇବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିକି କରିବେ l ଏକ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହୁଛି ଏହି ସଂଶୋଧନ ଯୋଗୁଁ 40 ପ୍ରତିଶତ ରାଜସ୍ବ ବଢିବ l ଅଧିକ ନିବେଶକ ଆସିବେ । ବିଜେଡି କହୁଛି 12 ହଜାର କୋଟି ଆସିଥାନ୍ତା କ୍ଷତି ହେଲା l

ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ରୟାଲିଟି ଏବଂ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ସେଥିରେ ଟଙ୍କାଟିଏ କମିବ ନାହିଁ l ଡିଏମ୍ଏଫରେ 90 ପ୍ରତିଶତ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବ l ଏହାସହ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ବିଜେଡିକୁ ଘେରିଲା ବିଜେପି l ଅମର କହିଛନ୍ତି, ସିଏଜି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଡିଏମ୍ଏଫରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି l ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଂଚଳରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା, ନିୟମ କାନୁନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି l ଏମଏମଡିଆର ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଇନ । ଯେଉଁମାନେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, 2015 ମସିହାରେ କେଉଁଠି ଥିଲେ । ସେତେବେଳେ 10 b 11 ଧାରାରେ ସଂଶୋଧନ କରି ଇ-ଆକ୍ସନ ନିୟମ ଆଣିଲେ l ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ମାଇନ୍ସ ଦିଆଯାଉଥିଲା l ସେଥିପାଇଁ ନିୟମ ଅଣାଗଲା । ଲୁଟ୍ ହେଉଥିଲା । ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୁଟ୍ ସିଏଜି 60 ହଜାର କୋଟି ଏବଂ ଶାହା କମିଶନ 59 ହଜାର କୋଟି କ୍ଷତି ଆକଳନ କଲେ । କମିଶନ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କଲେ । 2015 ଇ ଆକ୍ସନ ନିୟମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର 861 ପ୍ରତିଶତ ରାଜସ୍ବ ବଢିଲା l ଖଣି ରାଜସ୍ବ ଆୟ 3300 କୋଟିରୁ 53 ହଜାର କୋଟି ବଢିଲା. କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରେ ରାଜ୍ୟ ଲାଭ ପାଏ l


MMDR ଆକ୍ଟ ଆସିବାର କାରଣ

ଯେତେବେଳେ ଓରିସେଟ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା ତାହା ହାଇକୋର୍ଟରେ ରଦ୍ଧ ହେଲା । ତାହା ଏବେ ବି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବିଚରାଧୀନ ଅଛି । ବିରୋଧୀ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଓ ଭ୍ରମାତ୍ମକ କଥା କହୁଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ସରକାର ମାଇନିଂ ସେକ୍ଟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି ବି କରି ନଥିଲେ । ସେମାନେ ମାଇନିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟରକୁ ସୁନା ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବିରୋଧୀ ଦଳ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତା କେହି ନେଇ ପାରିବେନି। ରାଜ୍ୟର କ୍ଷମତା ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିବ । MMDR ଆକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ରେ ଲାଭ ଦାୟକ ହେବ। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥ ଦେବେ। ଓଡିଶାକୁ ମାଇନିଙ୍ଗ ରାୟାଲିଟି, ଡିଏମଏଫରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନି। CAG ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ DMFରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି । DMFକୁ ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଗତ ସରକାର, ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସେଇଲେ । ହେଲେ ଆଦାୟ କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ପୂର୍ବ ସରକାର । ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲେକ୍ସନ କରିବା ଓ ତାକୁ ଲୁଟିବା ଅପେକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି କିଭଳି ସୁଦୃଢ ହେବ । ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତାହା ବିଗତ ବିଜେଡି ସରକାର ଭାବି ନଥିଲେ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସିବା ପରେ ଏସବୁଥିରେ ସୁଧାର ଆସିଛି ।

ପଦବୀ ଲାଳସାରେ ଏମଏମଡିଆର ସପକ୍ଷରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ : ବିଜେଡି

ଏମଏମଡିଆର ସଂଶୋଧନ ଆକ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଦୃଢ଼ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ବିଜେଡି । ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ କୌଣସି ପଦବୀ ପାଇନଥିବାରୁ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଅମର, ପଦବୀ ପାଇବା ଲୋଭରେ ଏଭଳି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେଡି କହିଛି ।

ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡ. ଲେନିନ ମହାନ୍ତି, ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଯୁକ୍ତିକୁ ତଥ୍ୟ ଓ ପ୍ରମାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଢ଼ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଜ୍ୟର ଆଡ଼ଭୋକେଟ ଜେନେରାଲ ପୀତାମ୍ୱର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଖଣି ଟିକସର ବକେୟା ବାବଦକୁ ମିଳିବାକୁ ଥିବା ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ରାଜ୍ୟର ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ୟ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ଏହା ନ ମିଳିଲେ ଓଡିଶା ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିବ ବୋଲି ଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ । ଏଜି ଏହି ଯୁକ୍ତିର ଭିଡିଓ ସେ ସାମ୍ୱାଦିକ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ । ଏହାଛଡା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖପତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ରିଭ୍ୟୁରେ ମଧ୍ୟ ବକେୟା ୧ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମିଳିବାକୁ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯିବା ସହିତ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ବାବଦକୁ ବାର୍ଷିକ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା । ଆଡଭୋକେଟ ଜେନେରାଲଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଓ ଓଡ଼ିଶା ରିଭ୍ୟୁରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ନା ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କଥା ଠିକ୍ ?

ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଖଣି ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ନେଇ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ ଇ-ନିଲାମ କରି ୮ ଗୁଣ ଖଣି ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଏହା ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ୨୦୨୦-୨୧ରୁ ୨୦୨୩-୨୪ ମଧ୍ୟରେ କ୍ୟୁମୁଲେଟିଭ୍ ନିଲାମ ପ୍ରିମିୟମ ୮୭ ହଜାର କୋଟିରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇପାରିଥିଲା । ସର୍ବାଧିକ ୧୭୩%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ମାଇନିଂ ପ୍ରିମିୟମ ଖଣି ନିଲାମଧାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ପାରିଥିଲା । ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ଅମରଙ୍କୁ କୌଣସି ପଦବୀ ମିଳିନଥିବାରୁ ସେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହୋଇ ଏଭଳି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଦଳ ଡିଆଁ ନେତା ପଦବୀ ଲୋଭରେ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ । ଏହି ବିଲକୁ ସଂସଦରେ ଥିବା ବିଜେପିର ୨୦ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଓ ୫ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ବଳି ଦେଇ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଲୋକଙ୍କ ରୋଷରୁ ବର୍ତ୍ତିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ନେତା ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି, ବୋଲି ଲେନିନ କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଲୋକଭବନ ଆଗରେ ବିଜେଡିର ଗର୍ଜନ; ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିଲା ଦଳ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ଆଇନ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ବିଜେପିର ଟାର୍ଗେଟ୍: 'ବିଜେଡି କେତେ ଖଣି ଲୁଟିଛି ବିଧାନସଭାରେ କହିବୁ'- ବାବୁ ସିଂ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

BJP BJD FACE TO FACE
MMDR
AMAR PATTNAIK
MMDR ବିଜେପି ବିଜେଡି ମୁହାଁମୁହିଁ
BJP BJD ON MMDR

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.