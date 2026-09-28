MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡିର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ; ସରକାରଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍, କହିଲେ- 'ମାଟି ନୁହେଁ ବିଜେପି ପାଇଁ ପାର୍ଟି ବଡ଼'
ବିଜେଡିର ଏହି ଗଣଆନ୍ଦୋଳନରୁ ପ୍ରଶାସିକାରୁ ରାଜନେତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଲଂଚି ହୋଇଛି । ସୁଜାତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଲଂଚି
Published : September 28, 2026 at 4:12 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାର ଖଣି, ଓଡିଶାର ଜମି ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ । କିନ୍ତୁ ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ ହେଇଛି । ୨୦ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ଚୁପ୍ ରହିଲେ । ବିଜେପି ପାଇଁ ମାଟି ନୁହେଁ ପାର୍ଟି ବଡ଼ । ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲଢ଼ିବି । ସମସ୍ତେ ଲଢ଼େଇରେ ସାମିଲ ହୋଇ MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ଦେବା ନାହିଁ । ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେଡିର ବିଶାଳ ଗଣବିକ୍ଷୋଭରେ ଯୋଗଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବିଜେଡିର ଏହି ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ସମେତ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୫ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ବିଜେଡିର ଏହି ଗଣଆନ୍ଦୋଳନରୁ ପ୍ରଶାସିକାରୁ ରାଜନେତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଲଂଚି ହୋଇଛି ।
MMDR ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ବିରୋଧରେ ବିଜେଡିର ହାଲ୍ଲାବୋଲ । ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଦଳ କରିଛି ବିଶାଳ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ । ଏହି ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରାଜ୍ୟର ହିତ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ସଂଶୋଧିତ ଖଣି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଜେଡିର ବିଶାଳ ଗଣବିକ୍ଷୋଭ କରିଛି । ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ସାମଗ୍ରୀ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନରେ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରକୁ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଓ ଟିକସକୁ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଦଳର ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହ ସାଂସଦ, ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଦଳର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, ବଦ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଅଛନ୍ତି । ନିକଟରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସିକା ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ରାଜନୈତିକ ଲଂଚି ହୋଇଛି । ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ଘେରାଇ ହୋଇଥିଲା । କମିସନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।
ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛେ । ସାଢେ ଚାରି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ହକ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛେ । ଆମର 'ଜେନ ଜି'ଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆମେ ଏ ଲଢେଇ ଲଢୁଛେ । MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଏକ ସାଧାରଣ ବିଲ ନୁହେଁ । ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ସହ ଏ ବିଲ ଜଡିତ । ଓଡିଶାର ଖଣି, ଓଡିଶାର ଜମି ଉପରେ ଓଡିଶାବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ । ଦୁଃଖର କଥା ବିନା ଆଲୋଚନାରେ ଏ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ପାସ ହୋଇଗଲା । ଆଉ ଆମର କୋଡିଏ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଚୁପ ବସିଲେ । ହେଲେ ଏହି ଚୁପ ରହିବା କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ? ଓଡିଶା ସରକାର ବି ଚୁପ ରହିଲେ । କାହା ଡରରେ ଚୁପ ରହିଲେ ?
ନବୀନ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲି । ଉତ୍ତର ନାହିଁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ପୁଣି ଚିଠି ଲେଖିଲି । କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ମିଳିଲା ନାହିଁ । ନାହିଁ ନାହିଁରେ ବିଜେପି ସରକାର ଚାଲିଛି । କେବଳ ବାକ୍ୟବୀର ବିଜେପି ସରକାର । ଏହି ଆକ୍ଟ ପାଇଁ ଓଡିଶା ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସହିବ । ଓଡିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସରକାର ନୀରବ କାହିଁକି ? ଏ ମାଟି ଠାରୁ ପାର୍ଟି କେବେ ବି ବଡ଼ ହୋଇ ପାରିବ ନାହିଁ ।
ନବୀନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଚୌକି ଆଜି ଅଛି କାଲି ନ ଥିବ । କିନ୍ତୁ ଏ ମାଟିକୁ ଧୋକା ଦେଲେ ସବୁ ଦିନ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ମିଳିବ ଜେନ ଜି କ୍ଷମା ଦେବେନାହିଁ । ଓଡିଶାବାସୀ କ୍ଷମା ଦେବେନାହିଁ । ଓଡିଶାର ଅଧିକାର ପାଇଁ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲଢିବି । ସବୁ ଦଳଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଏ ଲଢେଇରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ । ଆସନ୍ତୁ, ଏ ମାଟି ପାଇଁ ଏକାଠି ହେବା । ସଂକଳ୍ପ କରିବା । MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲକୁ ଓଡିଶାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଇ ଦେବା ନାହିଁ । ଆମେ ଲଢ଼ିବା । ଆମ ହକ ଫେରାଇ ଆଣିବା ।
ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି, "୨୦୨୪ ମସିହା ଜୁଲାଇ ୨୫ରେ ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ଜମି ଉପରେ ରାଜ୍ୟମାନେ ଟିକସ ଓ ଲେଭି ଲଗାଇ ପାରିବେ ଓ ୨୦୦୫ ମସିହାରୁ ଏହାର ବକେୟା ଆଦାୟ କରି ପାରିବେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ବକେୟା ବାବଦକୁ ଏକ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଓ ବର୍ଦ୍ଧିତ ରାଜସ୍ୱ ବାବଦକୁ ୧୨,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । MMDR ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ବିପୁଳ ବକେୟା ଅର୍ଥ ରାଶି ହରାଇଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ଜମି ଉପରେ ଟିକସ ଲଗାଇବାର ଅଧିକାରକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହଡ଼ପ କରିନେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ବିପୁଳ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ । ରାଜ୍ୟବାସୀ ନିଜ ଜମିର ଅଧିକାର ହରାଇବେ ।"
ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ସିଧାସଳଖ ଓଡିଶାକୁ ବିପୁଳ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବ । ଲୋକସଭାରେ ଥିବା ବିଜେପିର ୨୦ ସାଂସଦ ଓ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଥିବା ୫ ସାଂସଦ ନିରବ ସମର୍ଥନ ଦେଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସରକାର ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆଗରେ ହାତ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ଏହା ବିରୋଧରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିବ ।" ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଡା. ସର୍ବଣା ବିବେକ୍ ଏମ୍ କହିଛନ୍ତି, "ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁଜାତା; କହିଲେ- 'ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ନୁହେଁ, ପାର୍ଟି ବଡ଼'
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏମଏମଡିଆର ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି: ୨୮ରେ ବିଜେଡି କରିବ ଗର୍ଜନ ସମାବେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର