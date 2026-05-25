ଦେବାଶିଷ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଉପରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା; 'ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇବେ'- ପ୍ରମିଳା
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଦଳ ଛାଡିଲେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ ।" ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 25, 2026 at 4:54 PM IST
BJD REACTION ON DEBASHIS SAMANTARAY, ଭୁବନେଶ୍ବର : ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ । ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡିଲି ବୋଲି କହି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ । ସେହିପରି ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ଜୋରଦାର ଜବାବ ଦେଇଛି ବିଜେଡି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇବେ ବୋଲି ଦେବାଶିଷ ବିଜେପି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ।
ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡିରେ ମୋର ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ନଥିବା ଅନୁଭବ କଲି । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୪ ପରଠାରୁ ମୁଁ ଦଳର ମୁଣ୍ଡିଆଳ ସାଜିଥିବା ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବଦରେ ଅନେକ କଥା କହିଲିଣି । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ହାରିବାର କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ । ଆସୁଥିବା ନବୀନ ସରକାରକୁ ସେ ହିଁ ଅଟକାଇ ଦେଲେ । ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡି କିମ୍ବା ବିଜୁ ପରିବାରର ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନୁହେଁ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ । ବିଜୁ-ନବୀନ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି । ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଔରଙ୍ଗଜେବ ରୋଡରେ ଥିବା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯାହା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ଯାହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା । ବାପାଙ୍କ ଘର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ଦେଲେ । ଟ୍ରଷ୍ଟର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ, ଅପରିଚିତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଓ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ । ଏମାନେ କଣ ବିଜେଡି ଓ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଲିଗାସିକୁ ଆଗକୁ ନେବେ ? ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଅପମାନ ହୋଇଛି ।"
ଦେବାଶିଷ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ବାଦ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଟେକି ଦେବା ଦୁଃଖ ଦାୟକ କଥା । ସେହି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛି । ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପଦବୀକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ରାଜ୍ୟସଭା ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛି । ବିଜେଡିରେ ଏବେ ସଂଗଠନ ମଜଭୁତ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦଳ ବିଭାଜନ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ପଠେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଗତ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଉନଥିଲା । ନବୀନ ଓ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ବାବଦରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି । ନବୀନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଦୂରେଇ ରଖିଲେ । ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଦେଖା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ । କାଳେ ମୁଁ କିଛି କହିଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଶୁଣିବେ, ସେହି ଭୟ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ରହିଲା । ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରାଇବାରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସକ୍ଷମ ହେଲେ । ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆହୁରି କିଛି ନେତା ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିବେ ।"
ଦେବାଶିଷ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ଉପରେ ବିଜେଡିର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଦେବାଶିଷଙ୍କୁ ବିଧାୟକ କରିଛି । ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ଦେବାଶିଷ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦେବାଶିଷ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପରେ ସିନେମା ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜେଡି ସଭାପତି କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡିରେ ସବୁ ପଦପଦବୀ ମିଳିଛି । ୨୦୧୯ରେ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଲେ । ୨୦୨୪ରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଗଲେ । ବିଜେଡିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ । ବିଜେପି ଯାଉଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ଖୁବଶୀଘ୍ର ପାଇବେ । ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯାଇଥାଇ ପାରନ୍ତି । କିମ୍ବା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ସବୁବେଳେ ରୁହନ୍ତି । ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ କଣ କେଉଁଠି ଭୁଲ କରିଥିବେ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପିର ୱାସିଂ ମେସିନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ଦଳ ଛାଡିଲେ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନାହିଁ । ବିଜେଡି ସରକାର ପଳାଇଲା ସେଦିନଠାରୁ ସେ ବିଜେପି ଲିଙ୍କରେ ଅଛନ୍ତି ।"
ସେହିପରି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଦେବାଶିଷଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଲେନିନ ମହାନ୍ତି । ଲେନିନ କହିଛନ୍ତି, "ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ବିଜେଡି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ । ଦେବାଶିଷ ବିଜେଡି ଟିକେଟରେ ୫ ଥର ଲଢ଼ିଛନ୍ତି । ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ ୨ ଥର ହାରିଛନ୍ତି । ତଥାପି ଦଳ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇଛି । ଦଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଇଛି । ସେ କେବଳ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦଳ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି । ଗତ ୪ ବର୍ଷରେ ଦଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଅବଦାନ ନାହିଁ । କିମ୍ବା କଟକରେ ଦେବାଶିଷଙ୍କର କୌଣସି ସଂଗଠନ ନାହିଁ । ଦିଲ୍ଲୀରେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣାଯାଉ ନଥିଲା । ସଂସଦରେ ଦଳର ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବିଜେଡିରେ ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟ ନେତା ଅଛନ୍ତି । ଦଳ ଏବେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବାବେଳେ ସେ ସାଥୀରେ ନାହାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଜେଡିର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ କାରଣ ଦଳରେ ଏବେ କର୍ମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଜେଡିରେ କମ୍ପନ; ଦଳ ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ପଦ ଛାଡିଲେ ନବୀନଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ଝଟକା: ପଦ ଛାଡିଲେ ସାଂସଦ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ମାରିଲେ ତେରଛା ବାଣ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର