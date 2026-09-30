ETV Bharat / state

ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ବିଜେଡିର ‘ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା’: ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନବୀନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ନଭେମ୍ବର ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

BJD’s month-long ‘Jan Sampark Padyatra’ to begin on October 2; Naveen to launch the programme from Bhubaneswar.
ଅକ୍ଟୋବର ୨ରୁ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ବିଜେଡିର ‘ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା’: ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନବୀନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ETV Bharat odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2026 at 8:35 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Naveen Start Jan Sampark Padyatra,ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ ‘ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା’ ଆରମ୍ଭ କରିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ନଭେମ୍ବର ୨ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ । ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ।

ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପ ସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଚିଠି ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ନେଟୱର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ, ଏହି ପଦଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ଏଥିରେ ଦଳର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପଦାଧିକାରୀ, ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଓ ବିଧାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ପଦାଧିକାରୀ, ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଂଗଠନିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ସାମିଲ ହେବେ । ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଠାରୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପଦଯାତ୍ରା, ସଭା ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ।


ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ପୂର୍ବତନ ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ଓ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବେ । ଚାଷୀ, ମହିଳା, ଯୁବକ-ଯୁବତୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।


ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପଦଯାତ୍ରା:

ଅକ୍ଟୋବର ୨ ତାରିଖ ସକାଳ ୯ଟାରେ ରଜ ପଡ଼ିଆରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ । ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରୋଡ ୫୨ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲା ସଂଗଠନର ନେତା ସାମିଲ ହେବେ । ଏହାପରେ ଦଳର ସାଂଗଠନିକ ୟୁନିଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାସେ ବ୍ୟାପୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ । ଦଳର ସମସ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ।

TAGGED:

BJD NAVEEN PATNAIK
JAN SAMPARK PADYATRA
ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା
ବିଜେଡି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ
NAVEEN START JAN SAMPARK PADYATRA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.