ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା: ୧୦ ହଜାରରୁ ଅଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସାମିଲ
ବିଜେପି ସରକାରର ବିଫଳତା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ । ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : October 9, 2026 at 9:26 PM IST
BJD's Jana Samparka Padayatra, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଜେଡି ସେବା ଓ ବିକାଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । 24 ବର୍ଷରେ ବିଜେଡି ଓଡିଶାକୁ ଦେଶର ଏକ ମଡେଲ ରାଜ୍ୟ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଗତ ଅଢେଇ ବର୍ଷରେ ଓଡିଶାର ଛବିକୁ ମଳିନ କରିସାରିଲେଣି । ବିଜେପି ସରକାରର ବିଫଳତା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ । ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପଦଯାତ୍ରାରେ 10 ହଜାରରୁ ଅଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଓ ଜନସାଧାରଣ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ସେବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ବିକାଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡିଶା ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ମଡେଲ ରାଜ୍ୟ ହୋଇ ପାରିଥିଲା ।
ଅପାରଗ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଅଢେଇ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛବିକୁ ପୁରା ମଳିନ କରି ସାରିଲେଣି । ପଦଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରର ବିଫଳତାକୁ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ନବୀନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନବୀନ ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫୋଟୋ ଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶୋକ ପଣ୍ଡା, ବିଧାୟକ ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଓ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ଉଦବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଲୋକ ବିରୋଧୀ ନୀତିର ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମାବେଶରେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଅକ୍ଟୋବର ଦୁଇ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏ ପଦଯାତ୍ରା ନଭେମ୍ବର ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରାୟ ଦଶ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜନ ସମାବେଶ ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବଦଳୁଛି ନବୀନଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ! ଟ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଆଗୁଆ ଆକଳନ କରି ରଣନୀତି ବଦଳାଉଛି କି ବିଜେଡି ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସଂଗଠନର ପୁନର୍ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ; ବଢୁଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ, 3ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ବିଜେଡିର ଫୋକସ, ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ମତରେ ଫୁଲ୍ ଜୋସରେ ଦଳ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଜେଡି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଶୁଭାରମ୍ଭ; ବିଜେପି ସରକାର ଓଡିଶା ବିରୋଧୀ: ନବୀନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର