'MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବ ବିଜେଡି'- ନବୀନ
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନେ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଆସି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଭାବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 25, 2026 at 5:04 PM IST
LoP Naveen Patnaik on MMDR, ଭୁବନେଶ୍ବର: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦରେ MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହା ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଆଣିବ । ବିଜେଡି ଏମ୍ଏମଡିଆର ସଂଶୋଧନ ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛି । ଏହାର ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଲୋକସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର 20 ଜଣ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି । ହେଲେ ସେମାନେ ଚୁପ୍ ରହିଲେ । ସଂଶୋଧିତ ଏମ୍ଏମଡିଆର ବିଲକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ । MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଜି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । MMDR ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆସନ୍ତା ୨୮ ତାରିଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇଥିବା ବିଜେଡିର ବିଧାୟକ ମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଲିଫଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ।
ବିଧାନସଭାରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏମ୍ଏମଡିଆର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ । କଂଗ୍ରେସ ଏମଏମଡିଆର ପୋଷ୍ଟର ପରିଧାନ କରି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି । ସୋମବାରଠାରୁ କଂଗ୍ରେସ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମୁଦ୍ଦା କରିଛି । ସେହିପରି ବିଜେଡି ମଧ୍ୟ ଏମଏମଡିଆର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୃହ ମଧ୍ୟଭାଗରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ କରିଛନ୍ତି । ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନେ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଆସି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ନାରାବାଜି କରିଛନ୍ତି । ଗତକାଲିଠାରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ MMDR ସଂଶୋଧନକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିଛି ।
ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସଦରେ MMDR ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ପାରିତ କରିଛନ୍ତି । ଲୋକସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାର 20 ଜଣ ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି । ହେଲେ ସେମାନେ ଚୁପ ରହିଲେ । ସଂଶୋଧିତ ଏମ୍ଏମଡିଆର ବିଲକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ । କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଏମ୍ଏମଡିଆର ସଂଶୋଧନ ବିଲକୁ ବିରୋଧ କରିଆସୁଛି । ଏହାର ପୁନଃ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଏହା ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ଆଣିବ ।"
ବିଧାନସଭା ମୂଲତବୀ ପରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନେ ବିଧାନସଭା ଚାରି ପାଖ ପରିକ୍ରମା କରିଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ MMDR ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ମାନେ ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହ ପୋଷ୍ଟର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତାମାନେ । ଦଳର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝାଇବା ସହ ଲିଫଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ।
ସେପଟେ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ବିଧାନସଭାରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଲିଫଲେଟ୍ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି । ଏମ୍ଏମଡିଆର ଆଇନ ସଂଶୋଧନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ ତାର ଲିଫଲେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ।
ସେହିପରି ଏମଏମଡିଆର ସଂଶୋଧନ ଆଇନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାରିତ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିବା ବିଜେଡି, ଏହି ଆଇନର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୮ ତାରିଖରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଏକ ବିଶାଳ ଗଣ ବିକ୍ଷୋଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେବ । ଏଥିରେ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗ ଦେବେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବିଧାନସଭାରେ ଖଣି ଝଡ଼: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ଦାବିକଲେ ବିଜେଡି, କଂଗ୍ରେସ; ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଏମଏମଡିଆର ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି: ୨୮ରେ ବିଜେଡି କରିବ ଗର୍ଜନ ସମାବେଶ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର