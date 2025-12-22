ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ବିଜେଡି ଟିମ୍
ଗଞ୍ଜାମରେ ହଜାର ହଜାର ବିଜୁ ପ୍ରେମୀମାନେ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଞ୍ଜାମରେ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ।
Published : December 22, 2025 at 8:21 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ । ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯାଇଥିବା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବିଜେଡି ନେତୃବୃନ୍ଦ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ପହଞ୍ଚି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହିତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଫେରିଛନ୍ତି ।
ବ୍ରହ୍ମପୁରର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବି ତଥା ବିଜେପି ନେତା ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ହୋଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ରହିଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ । ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ତଥା ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରଗାରକୁ ଯାଇଥିବା ଏହି ଦଳର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ପହଞ୍ଚି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସହିତ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଫେରିଥିଲେ ।
ଏହି ଟିମ୍ ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମେତ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ , ସୋରଡାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ , ଆସିକା ସାଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱିନ୍ଦିତା କରିଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀନୀ ରଞ୍ଜିତା ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ।
ଏହି ଅବସରରେ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ । "ଯେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟ ରଖି ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ତାହାକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବଂ ସତ୍ୟର ଜୟ ହେବ । ଏପରିକି ଆମର ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିବାରୁ ସେ ଖୁବ୍ ଶ୍ରୀଘ୍ର ମୁକୁଳିବେ," ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ।
ସେହିପରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ପ୍ରତେକ ବର୍ଷ ଭଳି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଗଞ୍ଜାମରେ ହଜାର ହଜାର ବିଜୁ ପ୍ରେମୀ ମାନେ ରହିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଞ୍ଜାମରେ ଚାଲୁ ରହିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଏପରିକି ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବା କଥା ତାହା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
ସେପଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଚ୍ୟାଉ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଧେଶ୍ୟ ରଖି ଯେଉଁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ତାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଶାନ୍ତନା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ବୋଲି କହିବା ସହିତ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ନିର୍ଦ୍ଧୋଷରେ ଖଲାସ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର