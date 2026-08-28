59 ଦିନରେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ଧାରଣା, ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇବ ବିଜେଡି
ଧନକଉଡ଼ା କିଲାସମା ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳ ଗସ୍ତ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : August 28, 2026 at 7:59 AM IST
Hirakud Displace ସମ୍ବଲପୁର: ସମ୍ବଲପୁର ତହସିଲ ଅଧିନସ୍ଥ ଧନକଉଡ଼ା ବ୍ଲକର କିଲାସମା ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରଧାନପାଲି ଠାରେ ବିକାଶଶୀଳ କିଲାସମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ବିସ୍ଥାପନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଅନଶନ ଧର୍ମଘଟ 59 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଗତକାଲି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେଡିର ଏକ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳ ଗସ୍ତ କରି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ।
ଆନ୍ଦୋଳନସ୍ଥଳରେ ବସିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସୋନପୁର ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି, "ପରିବାର ଗୁଡିକ 1956ରୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଟେଲ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କରିବା ଆଳରେ ସରକାର ପୁଣିଥରେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରୁଛନ୍ତି । ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ଏହି ଲୋକଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନେ ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଏଠାରେ ରହିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ତୃତୀୟ ଅଥବା ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି ରହୁଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ, ଗରିବ ଓ ଚାଷୀ । ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ବିସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ, ନଚେତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିବ ।"
127 ଏକର ଜମି ମଧ୍ଯରୁ କିଲାସମା ମୌଜାର 33 ଏକର ଜମି ଯାଉଛି । ଏହି ଜମିରେ 70 ବର୍ଷ ହେବ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ବିସ୍ଥାପିତ 60ରୁ 70 ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ପରିବାର ରହି ଆସୁଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ । ତେଣୁ ଏହି ପରିବାର ଗୁଡିକୁ ଆଜକୁ 59 ଦିନ ହେଲା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଶନ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସୋନପୁର ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ସହ ଅତାବିରାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ, ବିଜେଡି ନେତା ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ରେଙ୍ଗାଲି ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଳ ପ୍ରମୁଖ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ପୁଣି ବିସ୍ଥାପନର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ହୀରାକୁଦ ବିସ୍ଥାପିତ, 50 ଦିନ ହେଲା ଧାରଣାରେ 60ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର
ଗୋଳାବନ୍ଧ ଓ ଛେଳିଗଡ଼ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାସ ଓ ଥଇଥାନ୍ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର