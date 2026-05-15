ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡିର କଟାକ୍ଷ; "ଭୋଟ୍ ଦେଲୁ ଫୁଲରେ ନାମ ନେଲୁ ଭଲରେ", ଜବାବ ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ
ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଡବଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା ବିଜେଡି। ସମସ୍ତେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଡବଲ ଧୋକା ମିଳିଥିବା କହିଛି ଦଳ ।ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : May 15, 2026 at 6:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି । ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛି ବିଜେଡି । "ଭୋଟ୍ ଦେଲୁ ଫୁଲରେ ନାମ ନେଲୁ ଭଲରେ" କହି ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡି କଟାକ୍ଷ କରିଛି । ସେପଟେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ।
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି," ରାଜ୍ୟ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରୁଛି । ସରକାରର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତୀ ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ଚରମ ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସହ ପେଟ୍ରୋଲ ସଙ୍କଟ ଦେଖା ଦେଇଛି । ସମସ୍ତେ ପେଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଆତଙ୍କିତ । ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଡବଲ ଧୋକା ମିଳିଛି । ୨ ଦିନ ଧରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତେଲ ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ହେଲେ ଗତକାଲି ଓ ଆଜି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତି ବଦଳାଇ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୧୩ ଦିନ ପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ଅଛି। କେମିତି ସରକାର ମୁକାବିଲା କରିବେ ? ଯେଉଁ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଥିଲା, ସେମାନେ ହିଁ ଏବେ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ତି ।"
ସଞ୍ଜୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟର ଅଘୋଷିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଷଣ ପରେ ଲୋକ ଆତଙ୍କିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଜି ଡିଜେଲ ଉପରେ ୩ ଟଙ୍କା ଓ ପେଟ୍ରୋଲରେ ୩ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ଏହାର କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଜନସାଧାରଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ । ଚାଷୀ କିଭଳି ଭାବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯୋଗେ ଧାନ ଚାଷ କରିବ ସେ କଥା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ; ଆଜି ଯେଉଁ ଟ୍ରକ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ନିୟୋଜିତ ହେବେ, ସେମାନେ କେମିତି କାମ କରିବେ ? ସରକାର ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁକାବିଲା କିଭଳି କରିବେ ? ସେନେଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ଡାକନ୍ତୁ ।"
ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଘଟଣା ଅଛପା ନାହିଁ । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର ଡବଲ ଧୋକା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ । ଋଷିଆ ଆମକୁ ତେଲ ଦେବା ପାଇଁ ବସିଛି । ହେଲେ ଆମେ ଆମେରିକାର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେଉଁ ଡର ଡରାଉଛି ସେନେଇ ସାରା ଦେଶ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି । କିଏ ସେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯାହା ପାଇଁ ଆମେ ଆମେରିକା ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଛୁ ? ତାହା ଏପଷ୍ଟିନ୍ ଫାଇଲ ନୁହେଁ ତ ! ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ଦର ୬୯ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେତେବେଳେ ବିଜେପି ସରକାର୍ ଆମଠୁ ୧୦୦ ଟଙ୍କା ନେଇଛି । ଯେତେବେଳେ କ୍ରୁଡ ଅଏଲ କମ ଥିଲା ସେତେବେଳର ଲାଭ ପଇସା କୁଆଡେ ଗଲା ।"
ଇପ୍ସିତା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି," ଫରେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ ମାନେ କାହିଁକି ଭାରତ ଛାଡୁଛନ୍ତି ? ଭାରତର ସଠିକ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ନଥିବା ଯୋଗୁଁଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଭାରତ ପଛରେ ଅଛି । କହିଲେ କୁଳ କୁଟୁମ୍ବକୁ ଲାଜ, ନ କହିଲେ କୁଳ ସରିଯାଉଛି । ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ତେଲ ଅଛି ଓ ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ତେଲ ନାହିଁ । ତେବେ ଏଠି ସତ କିଏ କହୁଛି ? ଏ ସରକାର କେବଳ ପଲିଟିକାଲ୍ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ । ଉପମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିକି ଯିବେ । ଉପବାଚସ୍ପତି ବସରେ ଯିବେ । ଏହି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଚିତ୍ ଜବାବ ଦେବେ ।"
ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି,"ତୈଳ ସମସ୍ୟା କେବଳ ଭାରତର ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା । ଆମେ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରୁଥିବାରୁ ସମସ୍ୟାରେ ପଡୁଛେ । ତୈଳ ବ୍ୟବହାର କମେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ତୈଳ ମହଜୁଦ କରୁଥିବା ନଜର ଆସୁଛି । ଏହାକୁ ଦୃଢ଼ ହସ୍ତରେ ଦମନ କରାଯିବ । କ୍ରୁତିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର