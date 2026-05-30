ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମସ୍ୟା; ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବେ ବିରୋଧୀ, ଜବାବ ରଖିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ

ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଘେରିଲା ବିଜେଡି । ସରକାର-ମିଲର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ବଳି ପଡୁଥିବା କହିଛି ଦଳ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

SEVERE CRISIS IN PADDY PROCUREMENT
ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଗର୍ଜିଲା ବିଜେଡି (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 30, 2026 at 8:12 AM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏମଏସପି ସହିତ ୮୦୦ ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ଦେବାର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲା ବିଜେପି ସରକାର । କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ନିଜର ହକ ପାଇଁ ଆଜି ଚାଷୀକୂଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି । ସରକାର ଓ ମିଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଯୋଗୁଁ ବଳି ପଡୁଛନ୍ତି ନିରୀହ ଚାଷୀ । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ବିରୋଧରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ । ଏହା କହି ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ସେପଟେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତାହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ

ପୂର୍ବତନ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି," ଓଡ଼ିଶାର ୭୦ ଭାଗ ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତି ଧାନଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀମାରଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଅର୍ଥନୀତି ଧ୍ୱଂସ ହେବାକୁ ବସିଛି । ରାଜ୍ୟ କୃଷି ବିଭାଗ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳର ଧାନ ଚାଷ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ୧୫୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ । କିନ୍ତୁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ୯୩ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଚାଷୀକୂଳଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ । ଅର୍ଥାତ ଖରିଫ ଧାନ ପାଇଁ ୭୩ ଲକ୍ଷ ଓ ରବି ଧାନ ପାଇଁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ନେବେ । ଏହା ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି । ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଧାନ କିଣାରେ ସରକାରଙ୍କ ଅପରାଗତା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି । ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବା, ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ, ଟୋକନ ବଣ୍ଟନ ଓ ଧାନ କ୍ରୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପଡୁଛି । ସରକାର ମେ’ ୧୫ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ୨୦ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ୫୦ ଭାଗ ମଣ୍ଡି ଖୋଲାଯାଇ ନାହିଁ ।



ସଞ୍ଜୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି,"ରାଜ୍ୟରେ ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିଚଳିତ କଲା ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ରବି ଧାନ କ୍ରୟ ପାଇଁ ୩ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ୭୫ ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜିସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର ୩୧ ହଜାର ୪୬୧ ଜଣ ଚାଷୀ ମଣ୍ଡି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ଧାନ ବିକି୍ର କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ୧୦ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ ଚାଷୀ ୧ ଲକ୍ଷ ୮୦ ହଜାର ମେଟ୍ରିକ ଟନ ଧାନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି । ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟୋକନ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ୧୦ରୁ ୧୨ କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟନୀଛଟନୀ କରି ଚାଷୀକୂଳକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର । ସଶକ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀକୂଳଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛି ଓ ଆଗକୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର କରାଯିବ ।

ବିଜେଡିର ଭୋଗରାଇ ବିଧାୟକ ଗୌତମବୁଦ୍ଧ ଦାସ କହିଛନ୍ତି,"ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଇଛି । ଏହି କଥା କେବଳ ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ଲୁଟ ହେଉଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକରେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ସରକାରଙ୍କ ୮୦୦ ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ ସବସିଡିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚାଷୀକୂଳ ଅଧିକ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଧାନ ସଂଗ୍ରହରେ ସରକାରଙ୍କ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀକୂଳ ହତାଶ ହୋଇ ଏବେ ଇଚ୍ଛାମୃତୁ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି । ଏପରି ସ୍ଥିତି ରହିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଖବରକାଗଜର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିବ । ରାଜ୍ୟରେ ୫ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚାଷୀ ରବି ଧାନ କରିଥିବା ବେଳେ ୩ ଲକ୍ଷ ୪୭ ହଜାର ୭୫ ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି । ଅର୍ଥାତ ୨ ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜିକରଣରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀମାରଣ ନୀତି ଯୋଗୁଁ କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବାଲେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବା ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଆଗକୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲଢ଼େଇକୁ ଜୋରଦାର କରାଯିବ ।"



କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କହିଛନ୍ତି,"୩୧୦୦ ଟଙ୍କାରେ ଧାନ କିଣିବାକୁ ମୋହନ ସରକାର କହିଥିଲେ । ହେଲେ କିଣିବା ସମୟରେ କଟନି ଛଟନି ହେଲା । ୧୫୦ କୁଇଣ୍ଟାଲରୁ ଅଧିକ ଧାନ ଉଠିଲା ନାହିଁ । ରବି ଧାନରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଚିତ୍ର । କେନ୍ଦ୍ର ବଢ଼ାଉଥିବା ଏମଏସପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉ ନାହାନ୍ତି । ଜାଣିଶୁଣି ଧାନ ଉଠାଉ ନାହଁନ୍ତି । ଫଳରେ କଳାବଜାରୀ ବଢୁଛି । ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିବ । ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଧାନ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଅଟକାଇବୁ । ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ।"

ବିରୋଧୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ରବି ଧାନ କିଣା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି । ଯଦି କେଉଁଠି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବ, ତାହାର ସମାଧାନ କରାଯିବ । ସରକାର ଯାହା ଟାର୍ଗେଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଧାନ କିଣାଯିବ । କିଛି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ।"

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

