ନବୀନ ନିବାସରେ ସୁପ୍ରିମୋଙ୍କ ଆଲୋଚନା: ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କଠାରୁ ଫଡବ୍ୟାକ୍ ସଂଗ୍ରହ
ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଗକୁ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ, ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ନବୀନଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ।
Published : January 14, 2026 at 8:27 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଦଳର ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଧ୍ୟାରେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଫିଡବ୍ୟାକ ନେଉଛନ୍ତି । ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳ, ଆସନ୍ତା ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ନବୀନଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ନେତାଙ୍କଠାରୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାବଦରେ ନବୀନ ନେଇଛନ୍ତି ଫିଡବ୍ୟାକ୍
ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ । ଅଞ୍ଚଳର କଥା ଓ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ । ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ ଓ ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ନବୀନ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ନବୀନ ଦେଇଛନ୍ତି ପରାମର୍ଶ । ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଲୋକଙ୍କ ମତାମତ ବାବଦରେ ନବୀନ ନେଇଛନ୍ତି ଫିଡବ୍ୟାକ୍ । ସୋମବାର ୧୦, ମଙ୍ଗଳବାର ୯ ଓ ବୁଧବାର ୧୨ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଡାକି ଆଲୋଚନା କରି ମତାମତ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ।
ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ବିଧାୟିକା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ବିଧାୟିକା ସୁଜାତା ସାହୁ, ବିଧାୟକ ବିଶ୍ଵରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ, ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା, ସୁଶାନ୍ତ ରାଉତ, ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ, ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା, ନବ ମଲ୍ଲିକ, ସାରଦା ଜେନା ଓ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ନବୀନ ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ କାମ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆଦର୍ଶରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ନବୀନ ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସେହିପରି ମଙ୍ଗଳବାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ବୈଠକରେ ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି, ବିଧାୟକ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅଶ୍ବିନୀ ପାତ୍ର, ବ୍ରଜକିଶୋର ପ୍ରଧାନ, ସଂଜୀବ ମଲ୍ଲିକ, ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ, ଚକ୍ରମଣି କଂହର, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ଓ ମାଧବ ଧଡ଼ା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନାରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା । ଏହାବାଦ୍ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ଓ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନବୀନ ।
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସାରଦା ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ଏକ ଗତାନୁଗତିକ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଦଳର ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି । ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥିତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବାବଦରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ସରକାରୀ ଦଳର ଲୋକ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ସଭାପତି ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି । ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ । କାରଣ ସେ ସମୟ ଆସିନାହିଁ । ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ । ଦଳରେ କୌଣସି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଅପପ୍ରଚାର । ନବୀନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ।"
ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ୟା ବାବଦରେ ପ୍ରଥମେ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆମର ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ରହୁଛି ନା ନାହିଁ ପଚାରି ବୁଝୁଛନ୍ତି । ଲୋକଙ୍କର ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସରକାର ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଅବଗତ ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ । ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ଦିଗରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସଭାପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତା ବାବଦରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ନବୀନ ଆମର ନେତା । ଦଳ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ରହିଛି । ନବୀନ ବାବୁ ସବୁ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କୁ ଆମ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ନେବନାହିଁ ନବୀନ; ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ: ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ ନବୀନ, ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର