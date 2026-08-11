ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡିର ରଣନୀତି; ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ନବୀନ, ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଦଳ
ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଦଳର ଚାଷୀ, ମହିଳା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମାବେଶରେ ହେବେ ସାମିଲ । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : August 11, 2026 at 7:18 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏବେଠାରୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛି । ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଏବେଠାରୁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦଳ । ବିଶେଷକରି ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ଦଳର ସଂଗଠନକୁ ପୁଣିଥରେ ସକ୍ରିୟ କରିବା ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଉଛି । ପଞ୍ଚାୟତ, ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ବଢ଼ାଇବା ସହ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତିର ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିଛି ଓ କେଉଁଠି ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ସକ୍ରିୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେନେଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି ।
ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ନବୀନ:
ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଅଭିଯାନର ମୁଖ୍ୟ ଚେହେରା ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପରେ ନବୀନ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବା ନେଇ ଦଳୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି । ଗସ୍ତ ସମୟରେ ନବୀନ କେବଳ ଦଳୀୟ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା, ପଦାଧିକାରୀ, ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରୀୟ କର୍ମୀ ଏବଂ ଦଳର ବିଭିନ୍ନ ସାଙ୍ଗଠନିକ ୟୁନିଟ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ତୃଣମୂଳସ୍ତରର କର୍ମୀଙ୍କ ମତାମତ ନେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଦଳର ଚାଷୀ, ମହିଳା ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମାବେଶରେ ନବୀନ ସାମିଲ ହେବେ ।
ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ରୋଡମ୍ୟାପ:
ନବୀନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରୋଡମ୍ୟାପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ଗସ୍ତ କରାଯିବ, କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ସମୟ ରହିବେ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୈଠକ କରାଯିବ ଏବଂ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ ସେନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଦଳର ଦୁର୍ବଳ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବିଶେଷ ଫୋକସ ରହିପାରେ । ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେଉଁଠାରେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଭାବେ ଦଳ ପଛକୁ ଯାଇଛି, ସେଠାରେ ନୂଆ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ପୁରୁଣା କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱକୁ ମଜବୁତ କରିବା ନେଇ ରଣନୀତି ହେଉଛି ।
ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ :
ବିଜେଡି ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅନେକ ଅଧିକ । କାରଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଁ ଓ ତୃଣମୂଳସ୍ତରରେ ଦଳର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଓ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଶକ୍ତିର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ । ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦଳର ସ୍ଥିତି, ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ମୀଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ କରିବାକୁ ଦଳ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗାଁର ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ମହିଳା ଓ ଯୁବ ସମସ୍ୟା ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ତୃଣମୂଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯୋଜନା କରିଛି ଦଳ ।
୨୦୨୪ ପରେ ପ୍ରଥମ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷା :
୨୦୨୪ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଦୀର୍ଘବର୍ଷର ଶାସନ ପରେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି । ଏହା ପରେ ଦଳ ପାଇଁ ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ନିର୍ବାଚନ ପରେ ବିଜେଡିର ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନ କେତେ ମଜବୁତ ରହିଛି, ଦଳ ନିଜର ପାରମ୍ପରିକ ଭୋଟବ୍ୟାଙ୍କକୁ କେତେଦୂର ଧରି ରଖିପାରିଛି ଏବଂ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କର୍ମୀଙ୍କୁ କେତେଦୂର ଏକଜୁଟ କରିପାରିଛି, ତାହାର ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ଏହି କାରଣରୁ ନବୀନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତକୁ ଦଳୀୟ ମହଲରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି । ନବୀନଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଉପସ୍ଥିତି ମାଧ୍ୟମରେ କର୍ମୀଙ୍କ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନକୁ ପୁଣି ଥରେ ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି ।
ନୂଆ ରଣନୀତିରେ ନୂଆ ନେତୃତ୍ୱ :
ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦଳୀୟ ସଂଗଠନରେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ନୂଆ ମୁହଁଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳୁଛି । ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ଚେହେରାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ନବୀନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କେବଳ ସାଙ୍ଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୀମିତ ରହିବ ନା ଏହାକୁ ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଅଭିଯାନର ରୂପ ଦିଆଯିବ, ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି । ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ନବୀନ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ । ଏବେ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଶେଷ ହେବା ପରେ ନବୀନଙ୍କ ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ଉପରେ ନଜର ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ସାଙ୍ଗଠନିକ ପୁନର୍ଗଠନ । ଅନ୍ୟପଟେ ତୃଣମୂଳ କର୍ମୀଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ । ଏହି ଦୁଇଟି ଦିଗକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ନବୀନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଦଳର ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନୀ ରଣନୀତିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବିଜେଡି ଉପସଭାପତି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ନବୀନ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା । ସାଢେ ୪ କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପ୍ରିୟ ନେତା । ଶାସନ ଗାଦିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ବା ବିରୋଧୀ ଆସନରେ ନବୀନ ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ନବୀନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା । ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ପରେ ନବୀନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭେଟିବେ । ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବେ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...୧୬୯ ଜନଜାତି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ST ମାନ୍ୟତା ଦାବି ଦୋହରାଇଲେ ନବୀନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ରେଭେନ୍ସା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ବିଜେପି ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଳିଗୁଲଜକୁ ବିଜେଡିର ନିନ୍ଦା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର