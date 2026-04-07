ଭାଙ୍ଗୁଛି ବିଜେଡି; ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ଦଳ, ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ ନବୀନ

ନବୀନ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିଲେ, ଦଳ କେତେ ଫାଇଦା ପାଇବ, ତାହା ସମୟ କହିବ କହିଲେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭୁକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର । ରିପୋର୍ଟ- ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

LOP NAVEEN PATNAIK
ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲା ଦଳ, ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ ନବୀନ (File pic)
Published : April 7, 2026 at 7:39 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ବିଜେଡିରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଚାଲି ନାହିଁ । ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ନେତା ବିଜେଡି ଛାଡି ଶାସକ ଦଳ ବିଜେପି ଆଡକୁ ଢଳିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି । ଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବିଜେଡି ସଂଗଠନ । ତୃଣମୂଳ ସଂଗଠନକୁ ବଳ ଯୋଗାଇବା ଲାଗି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା । ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ନବୀନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଦଳ ଛାଡୁଥିବାରୁ ଅକଳରେ ପଡିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଥିଙ୍କ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ।

ବାଲେଶ୍ଵରରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର । ଭଦ୍ରକରୁ ଭବାନୀପାଟଣା । ଯାଜପୁରରୁ ଜୁନାଗଡ଼ । ଉପକୂଳରୁ ପଶ୍ଚିମ । ସବୁଠି ବିଜେଡିରେ ବିଦ୍ରୋହର ପ୍ରତିଧ୍ୱନୀ । କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହା ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ୨୦୨୪ର ପରାଜୟ ପରଠୁ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି ବିଜେଡିର ଗଡ଼ । ଦୁର୍ବଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ । ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଓ କର୍ମୀ । ଗତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି । ଆଉ କିଛିଙ୍କୁ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ସସପେଣ୍ଡ କରୁଛି ବିଜେଡ଼ି । ଆଗକୁ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଦଳରେ ଥିବା ଅସନ୍ତୋଷ ବିଜେଡି ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ।



୨୦୨୪ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଥିଲା ବିଜେଡିର ଗଡ଼ । କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ହିଂଜିଳିକୁ ଛାଡି ଦେଲେ ବିଜେଡି ସମସ୍ତ ସିଟ ହରେଇଲା । ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜୟ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଦାଇତ୍ୱରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ ଦଳୀୟ ନେତା । ପରେ ବିଜେଡିର ଆସ୍କା ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡ଼ି ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି । ସେହିପରି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଛାଡିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ତୃଣମୂଳ ନେତା ଓ କର୍ମୀ । ଦୁଇଟି ବଡ଼ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ବିଜେଡ଼ି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ।

ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ଧାମନଗର, ଭଣ୍ଡାରିପୋଖରୀ ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ତୃଣମୂଳ ବିଜେଡି ସଂଗଠନ ବିଜେପିରେ ବିଲୟ ହୋଇଛି । ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବେ ପୂର୍ବତନ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ମଂଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଓ ଧାମନଗର ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଉଭୟ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା କଥା ଜାଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଛି ବିଜେଡି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ଵର ଜିଲ୍ଲା ପୁରାତନ ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ନେତା ଶାସକ ଦଳରେ ବିଲୀନ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆଉ କିଛି ଜଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବେ ।



ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ଵର ଓ ଯାଜପୁର ଭଳି ଜଗତସିଂହପୁର, ନୂଆପଡା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ଶାସକ ଦଳ ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛନ୍ତି । ଆଗକୁ ପଂଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ବିଜେଡି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି । ତେଣୁ ଦଳର ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାରିବା ଲାଗି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନବୀନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ନବୀନ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କେବଳ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଗଲା । ଏକାଧିକ ଥର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସହ ଅପରେସନ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଆଗକୁ ବଢିନଥିଲା । ଆଉ ଏବେ ନବୀନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କେତେଦୂର ସଫଳ ହେବ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣାପଡିବ ।

ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବିଶ୍ୱ ରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଦଳ । ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବେ ନବୀନ । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି । ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ଠାରୁ ଦୁରେଇ ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହେଉଛି । ବିଜେଡି ସପକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ କେମିତି ଯିବ ସେନେଇ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି । ଦଳୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହାରିଥିବା ନେତା ମଧ୍ୟ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି । ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାସକ ଦଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଲୋଭ ଓ ଲାଭରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ।"

ସେହିପରି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଭୁକଲ୍ୟାଣ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି । ଦଳରେ ପୁରୁଖା ଓ ଯୁବ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ । ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାର ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି । ଏହା ଭିତରେ ନବୀନ ଅନେକ କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ମାନ ନେଇଛନ୍ତି । କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶାସକ ଦଳ ଆଡ଼କୁ ବିଜେଡି ନେତା ମୁଁହାଛନ୍ତି । ଏହା ବିଜେଡି ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ । ନବୀନ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦଳ ଉପରେ ପଡିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ନବୀନ ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବା ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ । ନୂଆପଡା ଉପ ନିର୍ବାଚନରେ ନବୀନ ଦୁଇ ଥର ଗସ୍ତ କଲେ । କିନ୍ତୁ ଦଳ ୩ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଲା । ତେଣୁ ନବୀନ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିଲେ, ଦଳକୁ ଫାଇଦା କେତେ ପାଇବ, ତାହା ସମୟ କହିବ ।"

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ଭଦ୍ରକରେ ଖାଲି ହୋଇଯିବ କି ବିଜେଡି ? ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କଲା ଦଳ, ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା



