MMDR ସଂଶୋଧନ ଆଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି: ବିଧାନସଭା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡ଼ାକିବାକୁ ମୋହନଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ପୁଣି ଚିଠି ଲେଖିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । MMDR ଆଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ କଲେ ଦାବି । ରିପୋର୍ଟ-ମିନତୀ ସିଂହ
Published : September 21, 2026 at 7:35 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ମୋହନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ ।ଏମ୍ଏମ୍ଡିଆର୍ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ୨୦୨୬କୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ଦାବିରେ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଏନେଇ ସେ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଥିବା ଚିଠିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ,ଏମ୍ଏମ୍ଡିଆର୍ ସଂଶୋଧନ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ । ତେଣୁ ଗୃହର ନେତା ଭାବେ ବିଧାନସଭାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ଡାକି ଏମ୍ଏମ୍ଡିଆର୍ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
With the passage of MMDR Amendment in the Parliament recently, #Odisha stands to suffer significant financial losses and faces an erosion of its constitutional rights. Reiterate my appeal to Hon'ble Chief Minister of Odisha Shri @MohanMOdisha ji to call a special session of the… pic.twitter.com/oi9PheJh7d— Naveen Patnaik (@Naveen_Odisha) September 20, 2026
ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତ ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ନବୀନ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ସେ ଛିଡା ହେବ ବୋଲି ନବୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ।ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ନବୀନ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ।
ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ଟିକସ ଲାଗୁ କରିବାର ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ଏବଂ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ୨୦୨୪ରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ବକେୟା ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ସହ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରୁ ନିୟମିତ ରାଜସ୍ୱ ପାଇବାର ବାଟ ଖୋଲିଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ସଂସଦରେ ପାରିତ ଏମ୍ଏମ୍ଡିଆର୍ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍, ୨୦୨୬ରେ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସର୍ତ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଖଣିଜ ଅଧିକାର ଏବଂ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଥିବା ଜମି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିକସ, ସେସ୍ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କଟକଣା ରହିଛି ।ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନବୀନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଡାକିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶାର ବିଜେପି ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଏମ୍ଏମ୍ଡିଆର୍ ସଂଶୋଧନକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ଉଠାଇଥିବା ଆଶଙ୍କାକୁ ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି । ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ସହ ଖଣି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସମାନତା ଆଣିବ ବୋଲି ବିଜେପି ଯୁକ୍ତି ରଖିଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ MMDR ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବି, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ... ବିଜେପି ସାଂସଦଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଚିଠି; ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆହ୍ବନ ଦେଲେ ନବୀନ, କଡ଼ା ଜବାବ ରଖିଲା ବିଜେପି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର