ବାତ୍ୟା ଆକଭାନ୍ ପାଇଁ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ନବୀନ
Cyclone Akvan Alert: ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ନିଜର ଏବଂ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନବୀନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Published : November 19, 2026 at 7:30 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ଓଡିଶା ମୁହାଁ ବାତ୍ୟା 'ଆକଭାନ୍' । ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସତର୍କ ଓ ସଚେତନ ରହିବାକୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଭୟଭୀତ ନହୋଇ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ପରାମର୍ଶକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହ ନିଜର ଏବଂ ପରିବାରର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ନବୀନ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବାତ୍ୟା ‘ଅକଭାନ’କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ଆଉ ଏକ ବାତ୍ୟାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସତର୍କ ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ, ସଜାଗ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ପ୍ରଶାସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ।
ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନିବେଦନ
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ‘ଅକଭାନ’କୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ଓ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ବାତ୍ୟାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ଆଶଙ୍କା ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସତର୍କ ସୂଚନାକୁ ନେଇ ସେ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଗତ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଓ ବନ୍ୟାରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ସହିଥିବାରୁ ଏଥର ସମସ୍ତେ ଆଗୁଆ ସତର୍କ ରହିବା ସହ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ନବୀନ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ବିପଦ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ବିଜେଡିର ସମସ୍ତ ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ, ସତର୍କତା ଓ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ବିପଦର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ।
ପୂର୍ବରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ
ଗତ ମାସରେ ବାତ୍ୟା ‘ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବନ୍ୟାରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ । ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକର ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଓ କଷ୍ଟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଦୁଃଖିତ କରିଛି ବୋଲି ନିଜ ବାର୍ତ୍ତାରେ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ । ଏଥିସହ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସହ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବି ବୋଲି ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ବାନ
କେବଳ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିଜେଡିର ସମସ୍ତ ନେତା ଓ କର୍ମୀ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିବା ସହ ଆବଶ୍ୟକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ, ସତର୍କତା ଓ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କରୁଣାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଦର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
‘ଗଞ୍ଜାମ ବନ୍ୟା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଦାୟୀ’: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ନବୀନ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର