ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡିକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା; ଦଳରୁ ନେତା-କର୍ମୀଙ୍କ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା, ଭାଙ୍ଗିଲା ଗଡ଼
ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ବିଜେପିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି l ରିପୋର୍ଟ- ମନୋରଞ୍ଜନ ସଂଖୁଆ
Published : April 25, 2026 at 6:50 PM IST|
Updated : April 25, 2026 at 6:59 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ଶତାଧିକ ଛାମୁଆ କର୍ମକର୍ତ୍ତା l ଭଦ୍ରକ ଠାରେ ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା l ଭାଙ୍ଗିଛି ବିଜେଡିର ଗଡ଼ ଭଦ୍ରକ l ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିକୁ ଏପରି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା ଲାଗିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି l ଦିନ ଥିଲା ବିଜେପି ଭଦ୍ରକରେ ପଶିପାରୁ ନଥିଲା l ହେଲେ ଏବେ ବିଜେପି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଅପରେଶନ ଲୋଟସ୍ ଜାରି ରହିଛି l କିଛି ଦିନ ତଳେ ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତି ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲେ l ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ l ଆଉ ଆଜି ବିଜେଡି ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତ ଝଟକା ଲାଗିଛି l
ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଦ୍ରକର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁବାସିନୀ ସାହୁ, ଶଶୀ ସାହୁ, ପୂବର୍ତନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାଇଁ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଣି ଦାସ, ପୂର୍ବତନ କାଉନସିଲର ପ୍ରଣୟ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ଶତାଧିକ ଛାମୁଆ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ଆଜି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବେ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବା ସହିତ ବିଜେଡିର କୁଚକ୍ରୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭଦ୍ରକ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦଳ ଦିନକୁ ଦିନ ସମ୍ପୂନ୍ନ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି l ଏପରିକି ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଗଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l ଆଜି ନିଜ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି କେଉଁ ଦଳକୁ ଯିବେ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଶଶୀ ସାହୁ କିନ୍ତୁ ଖୁଲମ ଖୋଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି l ଏପରିକି ବିଜେଡି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତି କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସେ ବିଜେଡିକୁ ସଫା କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି l
ଏହି ସମୂହ ଇସ୍ତଫା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଦ୍ରକ, ବାସୁଦେବପୁର, ଧାମନଗର, ତିହିଡ଼ି ଏବଂ ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ, ସମିତିସଭ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ନିଜର ଏହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ l ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଯାଇ ବିଜେପିରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି l
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ବିଜେପି
ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ବିଜେପି । ଦଳୀୟ ନେତା ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେପି ଅନ୍ୟ ଦଳକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କେବେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରେ ନାହିଁ l ବିଜେପି କେବଳ ଲୋକ ସେବା ଏବଂ କାମରେ ବିଶ୍ବାସ କରେ । ଏଥିପାଇଁ 365 ଦିନ କାମ କରେ । ସେମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଆମ ଦଳକୁ ଆସୁଛନ୍ତି l ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜନ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଓ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି l"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର