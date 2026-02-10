ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନିୟମିତ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦାବି; ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି
ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା କୁଳପତି ପଦବୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦାବିରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି ଜଣାଇଛି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି । ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ବିଜେପି ।
Published : February 10, 2026 at 5:16 PM IST
BJD Team Meet Governor ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟର ୧୩ଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହାନ୍ତି କୁଳପତି । ଫଳରେ ପାଠପଢା, ଗବେଷଣା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି । ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଏହି କୁଳପତି ପଦବୀ ଗୁଡିକ ପୂରଣ ନହେଲେ, ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି କହିଛି । ସେପଟେ ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର ।
ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହାନ୍ତି ନିୟମିତ କୁଳପତି:
ରାଜ୍ୟର ୧୩ଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହାନ୍ତି ନିୟମିତ କୁଳପତି । କାମଚଳା କୁଳପତିରେ ଭରସାରେ ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ । ସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାତରେ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବହୁତ କମ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅଛନ୍ତି । ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ବିଲ ଆସିବା ପରେ ତାହାର ତୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଯୋଗୁ ଏବେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପଦଗାମୀ ହେଉଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ୧୧୯୪ ଜଣ ଆସିଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ବଦଳରେ ୪୮୮ ଜଣ, ୫୯୩ ଜଣ ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ବଦଳରେ ୧୩୫ ଜଣ, ୨୯୯ ଜଣ ପ୍ରଫେସର ବଦଳରେ ୩୮ ଜଣ ଓ ୩୦୮୨ ଜଣ ନନ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ ବଦଳରେ ୭୮୨ ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି । ୧୩ଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ହିଁ ନାହାନ୍ତି । କାମଚଳା କୁଳପତିରେ ଚାଲିଛି ଉତ୍କଳ, ରେଭେନ୍ସା, ମହାରାଜା ଶ୍ରୀରାମ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଫକୀର ମୋହନ ଓ ଖଲ୍ଲିକୋଟ ଭଳି ରାଜ୍ୟର ୧୪ଟି ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ ।
ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ:
୧୯୮୯ରେ ବିଶ୍ଵବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଇନ ଆସିଥିଲା । ଏହାର ୩୦ ବର୍ଷ ପରେ ଅସଂଗତି ଦେଖାଯିବାରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ୨୦୨୦ରେ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲା । ୨୦୨୪ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ୨୦୨୦ର ସଂଶୋଧନକୁ ପୁଣି ଥରେ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା । ରାତି ସାରା ବିଧାନସଭାରେ ବିଜେଡି ଏହାର ତୃଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗକୁ ନେଇ ଯୁକ୍ତି ରଖିଥିଲା । ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ଏହାକୁ ପାସ କଲେ ସିନା ୨୦୨୫ରେ ପୁଣି ନିଜ ସଂଶୋଧନକୁ ସଂଶୋଧନ କଲେ । ଆଗକୁ ଯିବା ବଦଳରେ ବିଜେପି ପଛକୁ ଯିବା ସରକାର ପାଲଟିଥିବା ନେଇ ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତରେ ମାମଲା ବିଚରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ବିଲ କେମିତି ଆସିଲା ? କୁଳପତି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପାହ୍ୟାରେ ରହିବା କଥା । ଯାହାଙ୍କୁ ବାଛନ୍ତି କୁଳାଧିପତି ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟପାଳ । ହେଲେ ବିଜେପି ଏହାକୁ ସିଣ୍ଡିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରି ନିଜ ଦଳୀୟ ଆଦର୍ଶରେ କାମ କରୁଥିବା ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି । ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ବିରୋଧ କରିଥିବାରୁ ପୁଣି ଥରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିବା ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି ।
'କୁଳପତି ଚୟନରେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ପୋଷଣ':
ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡିର ଦୁଇଟି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି । ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ସରକାରରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧରାଶାୟୀ ହୋଇପଡିଛି । ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ରସାତଳକୁ ଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ବିଜେଡି ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି । ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବାର ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୧୪ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁରବି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛି । କୁଳପତି ପଦ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଫାଙ୍କା ପଡିଛି । କାମଚଳା କୁଳପତିରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଛି । ରାଜ୍ୟର ୧୭ଟି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ୭୦୬ଟି, ଆସୋସିଏଟ ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ୪୫୮ଟି, ପ୍ରଫେସର ପାଇଁ ୨୬୧ଟି ଓ ନନ୍ ଟିଚିଙ୍ଗରେ ୨୩୨୫ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ।
ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "କୁଳପତି ଚୟନରେ ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ପୋଷଣ ହେଉଛି । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ଚୟନ ସମୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଆଦିବାସୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି କହିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ ପଦୁଟିଏ କହୁନାହାନ୍ତି ।"
'କାମଚଳା କୁଳପତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଛି':
ସେହିପରି ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ୟେ, ଓଡିଶାରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଛି । ଏହି ବାବଦରେ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ତଥା କୁଳାଧିପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଛୁ । ୨୦୨୫ ଜୁଲାଇ ମାସ ସୁଦ୍ଧା ୧୩ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ବୋଲି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ୨୦୨୬ ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଅଧା ହେଲାଣି, ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । କାମଚଳା କୁଳପତିଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାଲିଛି । ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକା, ଓ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ । ଗବେଷଣା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠପ ହୋଇଯାଇଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି । ପରୀକ୍ଷା ଠିକ ସମୟରେ ହେଉନାହିଁ । କିମ୍ବା ଫଳାଫଳ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ନାହିଁ ।
ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛୁ । ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଦାବି ପୂରଣ କରିବାକୁ ଦାବି ରଖାଯାଇଛି ।"
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ବିଜେପି:
ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ମନୋଜ ମହାପାତ୍ର । ମନୋଜ କହିଛନ୍ତି, "ବିଜେଡି ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ ଆଣିଥିଲେ ଆଜି ତାହାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ବିଜେପି ସରକାରକୁ ମିଳିଛି । ଏହି ବିଳମ୍ବ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ସରକାର ଦାୟୀ । ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ବିଜେଡିରେ ଏବେ ତାଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଲିଡର କିଏ ହେବ ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି । ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ 10 ହଜାର ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମସୁଧା କିଏ କରିଥିଲା ? ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହିଁ କରିଥିଲେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର