ETV Bharat / state

ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିଜେଡିର ରଣହୁଙ୍କାର; ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ଶତାଧିକ ଗିରଫ୍

ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ନେତା । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ଶତାଧିକ ଗିରଫ୍
ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ଶତାଧିକ ଗିରଫ୍ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 23, 2026 at 6:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

BJD DEMAND MINISTER RESIGNATION, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ନେତା । ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।

ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିଜେଡିର ରଣହୁଙ୍କାର; ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ଶତାଧିକ ଗିରଫ୍ (ETV Bharat Odisha)

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୋଣ୍ଡ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦାବିରେ ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରୀ ରହିଛି । ବିଜୁ ଯୁବ - ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଥିଲେ ଶହ ଶହ ବିଜୁ ଯୁବ - ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ । ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ନେତା । ବିଜେଡିର ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିବା ପୂର୍ବତନ ସଂଗଠନ ସଂପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । (ETV Bharat Odisha)



ବର୍ଷା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ସାଂଗଠନିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ନିକଟରେ ପୋଲିସର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି । ବ୍ୟାରିକେଡ ଉପରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଚଢ଼ୁଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଅଟକାଉଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କିଛି ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଉଠାଇ ନେଉଥିବାବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି । ତେବେ ଉଠାଇ ନେଉଥିବା ନେତା ମଧ୍ୟରେ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । (ETV Bharat Odisha)



ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "୩୮୦ କୋଟି ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ । ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ । ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମାନିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ । ୪ ମାସ ହେଲାଣି ଏହା ଦାବି ଆମେ କରୁଥିଲୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ଏହାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବିଧାନସଭା ନୁହେଁ ଝାରପଡା ଜେଲ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।"

ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ।
ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ନେତା । (ETV Bharat Odisha)



ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣର ସଂଶୋଧନ କଥା କୁହାଯାଉଛି । ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ନୁହେଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମେ ସଂଶୋଧନ ହେଉ । ଓଡିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୋଲିଓ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ପୋଲିଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁସ୍ଥ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପିଲା ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢିବେ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପିଲା କାହିଁକି ଭୁଲ ପୁସ୍ତକ ପଢିବେ ।"

ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ।
ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । (ETV Bharat Odisha)


ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ହଜାର ହାଜର ଯୁବ ଛାତ୍ର ଝଡି ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ଚେତିବା ଦରକାର । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ପ୍ରବଳ ଜନନତ ବହୁଛି । ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଉଛି ।"

ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ଶତାଧିକ ଗିରଫ୍
ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ଶତାଧିକ ଗିରଫ୍ (ETV Bharat Odisha)



ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାର ଯୁବ, ଛାତ୍ର, ଅଭିଭାବକ ଆଜି କ୍ଷୁବ୍ଧ । ଆମର ପରପୀଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ଏହିଭଳି ପ୍ରୟାସ ମୋହନ ସରକାର କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି । ଏହା ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ବିଜେଡି ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛି । ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଗତକାଲି ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଆହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ଦଳ । ଆଜି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ଘେରାଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି । ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି । ସରକାରଙ୍କର ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଯଦି ତାହାଲେ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦାବି ମାନିନିଅନ୍ତୁ । କିଛି ବହି ଦେଇ ପ୍ରହସନ କରିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ୩୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିର ଉତ୍ତରଦାଇତ୍ୱ ସରକାର ନେବା ଦରକାର । ଯେଉଁ ଭୁଲ ହୋଇଛି, ତାହାର ଦାଇତ୍ୱବୋଧ କିଏ ନେବ ? ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ଦରକାର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ । ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପସରି ଯାଆନ୍ତୁ ।"

ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ନିକଟରେ ପୋଲିସର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି ।
ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ନିକଟରେ ପୋଲିସର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି । (ETV Bharat Odisha)
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିଜେଡିର ଅହୋରାତ୍ର ଧାରଣା; ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ, ସାମିଲ ହେବେ ୧୦ ହଜାରରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ନେତା, କର୍ମୀ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିବ ବିଜେଡି

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

BJD PROTEST BHUBANESWAR
PROTEST AGAINST EDUCATION MINISTER
ଭୁବନେଶ୍ବର ବିଜେଡି ବିକ୍ଷୋଭ
ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରସଙ୍ଗ
BJD DEMAND MINISTER RESIGNATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.