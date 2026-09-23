ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବିରେ ବିଜେଡିର ରଣହୁଙ୍କାର; ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ ବେଳେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି, ଶତାଧିକ ଗିରଫ୍
ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ନେତା । ରିପୋର୍ଟ-ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : September 23, 2026 at 6:18 PM IST
BJD DEMAND MINISTER RESIGNATION, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ସ୍କୁଲ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାପକ ତ୍ରୁଟିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି । ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଶତାଧିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ସହ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି । ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ସହ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଓ ନେତା । ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଶତାଧିକ ବିଜେଡି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ।
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗୋଣ୍ଡ ନୈତିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଜେଡି ଦାବି କରିଛି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତ୍ରୁଟିମୁକ୍ତ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦାବିରେ ଆଜି ବିଜୁ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରୀ ରହିଛି । ବିଜୁ ଯୁବ - ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ଶିକ୍ଷା ବଞ୍ଚାଓ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଗାନ୍ଧୀ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଥିଲେ ଶହ ଶହ ବିଜୁ ଯୁବ - ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ । ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହ ବରିଷ୍ଠ ନେତା । ବିଜେଡିର ଭୁବନେଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଥିବା ପୂର୍ବତନ ସଂଗଠନ ସଂପାଦକ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଲତା ଦେଓ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ବର୍ଷା ସ୍ୱତ୍ତ୍ୱେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ସାଂଗଠନିକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଧାନସଭା ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି । ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ସହ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଧାନସଭା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ବ୍ୟାରିକେଡ଼ ନିକଟରେ ପୋଲିସର ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଛି । ବ୍ୟାରିକେଡ ଉପରେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ଚଢ଼ୁଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଅଟକାଉଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ସହ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । କିଛି ବିଜେଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଉଠାଇ ନେଉଥିବାବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଛି । ତେବେ ଉଠାଇ ନେଉଥିବା ନେତା ମଧ୍ୟରେ ବିଧାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ।
ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "୩୮୦ କୋଟି ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସହ ଖେଳିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି । ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଆମେ ଦାବି କରୁଥିଲୁ । ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ । ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମାନିଥିଲେ । ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ । ୪ ମାସ ହେଲାଣି ଏହା ଦାବି ଆମେ କରୁଥିଲୁ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି । ଏହାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ହଜାର ହଜାର ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ର ଆଜି ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବିଧାନସଭା ନୁହେଁ ଝାରପଡା ଜେଲ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ ହେବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ।"
ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣର ସଂଶୋଧନ କଥା କୁହାଯାଉଛି । ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁରାଣ ନୁହେଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମେ ସଂଶୋଧନ ହେଉ । ଓଡିଶାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୋଲିଓ ଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ପୋଲିଓ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁସ୍ଥ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ । ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ପିଲା ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢିବେ । ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପିଲା କାହିଁକି ଭୁଲ ପୁସ୍ତକ ପଢିବେ ।"
ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଦାସବର୍ମା କହିଛନ୍ତି, "ହଜାର ହାଜର ଯୁବ ଛାତ୍ର ଝଡି ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନକରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର ଚେତିବା ଦରକାର । ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ପ୍ରବଳ ଜନନତ ବହୁଛି । ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଉଛି ।"
ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି, "ଓଡିଶାର ଯୁବ, ଛାତ୍ର, ଅଭିଭାବକ ଆଜି କ୍ଷୁବ୍ଧ । ଆମର ପରପୀଢ଼ିର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ଏହିଭଳି ପ୍ରୟାସ ମୋହନ ସରକାର କରିଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିବା ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି । ଏହା ବିରୋଧରେ ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ବିଜେଡି ରଣହୁଙ୍କାର ଦେଇଛି । ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଗତକାଲି ଗାନ୍ଧୀମାର୍ଗରେ ଆହୋରାତ୍ର ଧାରଣା ଦେଇଥିଲା ଦଳ । ଆଜି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଧାନସଭା ଘେରାଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି । ସରକାର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛି । ସରକାରଙ୍କର ଭଲ ଦଶା ଅଛି ଯଦି ତାହାଲେ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦାବି ମାନିନିଅନ୍ତୁ । କିଛି ବହି ଦେଇ ପ୍ରହସନ କରିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ । ୩୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିର ଉତ୍ତରଦାଇତ୍ୱ ସରକାର ନେବା ଦରକାର । ଯେଉଁ ଭୁଲ ହୋଇଛି, ତାହାର ଦାଇତ୍ୱବୋଧ କିଏ ନେବ ? ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ । ନହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବରଖାସ୍ତ କରିବା ଦରକାର । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ । ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପସରି ଯାଆନ୍ତୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- MMDR ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବରୋଧ କରିବ ବିଜେଡି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର