୧୪ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ କୁଳପତି, ଏପ୍ରିଲ ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବିଜେଡିର ଚେତାବନୀ
ରାଜ୍ୟରେ ୧୭ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୧୪ରେ ନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ କୁଳପତି । ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାୟୀ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବିଜେଡିର ଚେତାବନୀ । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ
Published : April 6, 2026 at 5:47 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ରାଜ୍ୟରେ ୧୭ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ ୧୪ରେ ନାହାନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ କୁଳପତି । ୧୪ଟି ସ୍ଥାୟୀ କୁଳପତି ସମେତ ୧୪୦୦ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି । ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ସମେତ ସମସ୍ତ ୨୧ ଅଧ୍ୟାପକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି । ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ଥାୟୀ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ନହେଲେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବିଜେଡି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ।
୧୭ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୧୪ଟିରେ ନାହାଁନ୍ତି କୁଳପତି:
ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡିଶାରେ ଅଦ୍ଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣା ଘଟୁଛି । ଯାହା ଅତୀତରେ କେବେ ଘଟିନଥିଲା । ସରକାର ଆସିଛି, ଯାଇଛି । ଦଳମାନେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏଭଳି ଅଚଳାବସ୍ଥା କେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା । ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଓ ବିପନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ବିଭାଗରେ ଦେଖା ଦେଇନଥିଲା । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ୧୭ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ୧୪ଟିରେ କୁଳପତି ନାହାଁନ୍ତି । ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀରେ କାମଚଳା କୁଳପତି ଅଛନ୍ତି । କୁଳପତି ଚୟନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ୧୦ ମାସ ତଳେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା । କୁଳପତି ପଦ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ୯ ମାସ ତଳେ ଶେଷ ହୋଇଛି । କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ କୁଳପତି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୁଳପତି ନଥିବାରୁ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ୧୭ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ୧୪ ଶହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ପଦ ଫାଙ୍କା ପଡିଛି । କୁଳପତି ଚୟନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ପଡୁଛି । ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଦେଇ ନଥିଲା । ନବୀନ ସରକାର ସମୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ଦାୟିତ୍ୱ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକସେବା ଆୟୋଗ (Odisha Public Service Commission) କରୁଥିଲା । କୁଳପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବାର ୬ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ମଧ୍ଯ ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି ।
ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଛର କାରଣ କଣ କହିଲା ବିଜେଡି:
ସରକାରଙ୍କ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଛର କାରଣ ହେଉଛି ଗେରୁଆ ଜ୍ୟାକେଟ ଖୋଜା ଚାଲିଛି । ଯିଏ ମୋଟା ରକମର ଚାନ୍ଦା ଦବ, ଯିଏ ଆରଏସଏସ, ଏବିଭିପି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବ ସେଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଖୋଜା ଚାଲିଛି । ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବା । ଫଳରେ କ୍ୟାସ ଫର ଜବ ସ୍କାମ ସହଜ ହେବ । ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି "ଆମେ କୁଳାଧିପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ । ଫେବୃଆରୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ବୋଲି ଆଶ୍ୱସନା ପାଇଥିଲୁ । କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ଅଧା ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ କୁଳପତି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ବଢିଲା ନାହିଁ । ସରକାରଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ବି କାଠଗଡ଼ରେ ଛିଡା ହୋଇଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ । ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା କ୍ଷମତାକୁ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ । ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନିଯୁକ୍ତି ନହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ ।"
'ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ନାହାଁନ୍ତି':
ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ସଭାପତି ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାଜ ବିକାଶର ମେରୁଦଣ୍ଡ । ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଜରୁରୀ । କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉ ନାହାନ୍ତି । ବିଜେପି ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରଠୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଉଇ ଲାଗି ଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳପତି ନାହାନ୍ତି । ରାଜ୍ୟର ସର୍ବ ପୁରାତନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ କୁଳପତି ନାହାନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝର ଧରଣୀଧର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୁଳପତି ନାହାଁନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ କୁଳପତି ନାହାନ୍ତି ।"
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପାରିତ ହେବାପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଘର ଶୂନ୍ଯ । ଅପରିପକ୍ୱ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ ଗୌରୀକିକରଣ ରାଜନୀତି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ ଛିଡିପାରୁନଥିବାରୁ ନିଯୁକ୍ତି ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ । ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଏହି ଅନ୍ୟାୟକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ । ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା କୁଳପତି ପଦବୀ ଗୁଡିକ ପୂରଣ କରାଯାଉ । ନହେଲେ ବିଜୁ ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର