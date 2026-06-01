ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛି ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ; ୧୭ ମାସରେ ୧୦ଟି ମୃତ୍ୟୁ, ପୋଲିସ ହାଜତ ସାଜିଛି ଯମପୁର: ବିଜେଡି

ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦାଳ, ପୋଲିସ ଯମ ସାଜିଛି, ଆଉ ହାଜତ ଯମପୁର ବୋଲି କହିଛି ବିଜେଡି । ରିପୋର୍ଟ: ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଦାସ

BJD Slams Government Over Shocking Third Degree Torture in Odisha
ବିଜେଡି (ETV Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 1, 2026 at 7:22 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ବର: ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ । ରାଜ୍ୟରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ୨୦୨୫ରୁ ଏଯାଏଁ ୧୦ଟି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ହାଜତ ମଧ୍ୟରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି । ପୋଲିସ ଯମ ସାଜିଛି, ଆଉ ପୋଲିସ ହାଜତ ଯମପୁର ସାଜିଛି । ଏହା ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ନୁହେଁ, ଏହା ହାଜତ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ବିଜେଡି ।

'ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ':

ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ୨୦୨୧-୨୨ ବର୍ଷରେ ଜଣଙ୍କର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ସେହିପରି ୨୦୨୨-୨୩ରେ ଜଣଙ୍କ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୨୦୨୩-୨୪ ବର୍ଷରେ ୨ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦୨୫ରୁ ଏଯାଏଁ ୧୦ଟି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ହିଂସା ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାରେ ପୋଲିସ ବିଫଳ । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଥାର୍ଡ ଡିଗ୍ରୀ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କହି ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛି ବିଜେଡି ।

ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଜେଡିର ସମାଲୋଚନା:

ବିଜେଡି ମୁଖପାତ୍ର ଡ଼ ଲେନିନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଓଡ଼ିଶାର ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ବରୋଚିତ ଭାବେ ଥାନା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡଡିଗ୍ରୀ କରୁଛି, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଦେଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ବରତା ଓ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ବଢ଼ିଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି । ପୋଲିସ ଡିଜି ଗତ ୧୦ ଦିନ ଭିତରେ ଦୁଇ ଥର କହିସାରିଲେଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ । ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅପରାଧୀମାନେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ କଥାକୁ ବେଖାତିର କରି ଅପରାଧ ଘଟାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ।

ଅପରପକ୍ଷରେ ପୋଲିସ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛି । ଗତ କିଛି ତଳେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବାରଙ୍ଗ ଥାନାରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଖୋଜ ଥିବାର ମାମଲା ଦାୟର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ରାକେଶ ବେହେରାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକ ରଖି ଏଭଳି ଥାର୍ଡଡିଗ୍ରୀ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଆଜି ସେ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି । ରାଜନଗର ତାଳଚୁଆ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ଭିତରେ ଆଇଆଇସି ଜଣେ ଗରିବ ମା' ଓ ପୁଅଙ୍କୁ ଅସଭ୍ୟ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ମାଆକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଉଲଗ୍ନ କରି ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଥାନାର ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ବଦଳି କରି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଚୁପ ହୋଇ ବସିରହିଛି ।"



ଲେନିନ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ଗତକାଲି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଥାନାର ଆଇଆଇସି ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଚୋରା କାରବାରର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପଟଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ସାହାସ ଜୁଟାଇ ନ ପାରି ଜଣେ ନିରୀହ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଦୀର୍ଘ ୩ ଦିନ ଧରି ହାଜତ ଭିତରେ ଥାର୍ଡଡିଗ୍ରୀ ଦେଇଚାଲିଲେ । ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଲଘୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଚୋରା କାରବାରରେ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ସେଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ହଜାର ହଜାର ଟ୍ରକରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପଠାଯାଇ ପ୍ରଚୁର କଳାଧନ ଉପାର୍ଜନ କରାଯାଉଛି ।

'ବର୍ଷେ ଭିତରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦':

ବିଗତ ୨୦ ଦିନ ଭିତରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୦ଟି ହତ୍ୟା ହେଲାଣି । ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି, ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଅପରାଧ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦୨୫-୨୬ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦ରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି । ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥାନାର ଏସଡିପିଓମାନେ ଯଦି ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରୁ ନିଜର ଅଫିସ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା କିପରି ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ?"

ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ ବିଜେଡି:

ସେପଟେ ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ନ କହିଲେ ଭଲ । ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଭିଡ଼ହିଂସା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଭଳି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ତାହା ଆଗରୁ କେବେ ଘଟିନଥିଲା । ଗଲା ୨ ବର୍ଷ ଭିତରେ ପୋଲିସ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ବିନା କାରଣରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ସହ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିଛି ।

ବିଜେପି ସରକାରର ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି । ଗତକାଲି କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ହାଜତ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମୃତକଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସାମ୍ନାକୁ ନ ଛାଡ଼ିବା, ସାଧାରଣରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି । କବିସୂର୍ଯ୍ୟନଗରରେ ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋରା କାରବାରରେ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଜଣେ ନିରୀହ ଶ୍ରମଜୀବୀଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଡକାଇ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେବା ଘଟଣାରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାନଯାଏ, ତେବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବ ।"

